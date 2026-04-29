El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este miércoles, se anunció que es acusado de haber pactado con líderes del Cártel de Sinaloa con el fin de facilitar el flujo de drogas y obtener beneficios políticos que prolongaran su permanencia en el poder.

Ante dichas acusaciones formales, el mandatario estatal rechazó los señalamientos y aseguró que este no es un ataque a su persona, más bien al movimiento de la autollamada Cuarta Transformación y a sus liderazgos.

Este es un recuento de la "amistad" de Rocha Moya con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión reconoció que bajo su gestión Sinaloa estaba en paz.

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“Hay tranquilidad en Sinaloa”

El 10 de agosto de 2024, el exmandatario federal expresó su respaldo a Rocha Moya y pidió esperar que diera su versión, después de que fue señalado por Ismael “El Mayo” Zambada con referencia a que iba a reunión con el mandatario estatal y Héctor Melesio Cuén, cuando fue “secuestrado” y llevado a los Estados Unidos.

En su declaración, el narcotraficante dijo que fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense, después de haber sido “secuestrado” al asistir a una presunta reunión a las afueras de Culiacán con Joaquín Guzmán López, Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado ese mismo día.

“Lo importante es que hay paz, hay tranquilidad en Sinaloa y en toda la región y en todo el país”, dijo López Obrador.

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Luego, el pasado 12 de agosto de 2024 por su “acto de congruencia y de mucho valor civil” por pronunciarse y pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación del asesinato de Melesio Cuén y por una supuesta reunión con Zambada.

López Obrador favoreció campaña de Rocha Moya

En el marco de la Feria Internacional del Libro en Culiacán, el pasado 12 de noviembre de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que, antes de su destape como candidato a la gubernatura de parte de Morena, los resultados de la encuesta del partido favorecían a Luis Guillermo Benítez.

En aquel evento, el sinaloense reconoció que su candidatura fue impuesta por el propio López Obrador, quien prefería a Rocha Moya para el encargo. Esto, dijo, se lo reveló el actual coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

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Ante asistentes, aseguró que mantiene una amistad con el político tabasqueño desde 1998, entonces bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador culpa a EU por violencia en Sinaloa

El 27 de septiembre de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María y culpó a las autoridades de Estados Unidos debido a la violencia derivada de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

"Yo confío en que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante el gobierno no tuvimos ningún problema. Fue en estos últimos días, últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero".

En aquella ocasión, agregó que no aceptan el injerencismo, "somos un país libre, independiente y soberano".

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya obtuvo 624 mil 225 votos (56.6%) en las elecciones de 2021, es gobernador de Sinaloa desde el 1 de noviembre y su administración acabará el 31 de octubre de 2027.

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