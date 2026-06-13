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Poco más de 8 mil personas acudieron este sábado al Pride Guadalajara que arrancó en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara, y concluyó en la glorieta de La Minerva.
Los contingentes comenzaron a reunirse alrededor de las 13:00 horas y partieron un par de horas después junto a los 120 carros alegóricos que participaron.
Muchos de los participantes consideraron que a pesar de que las luchas de la comunidad de la diversidad han generado grandes conquistas, aún hay pendientes.
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Pasadas las 17:00 horas las personas que participaron en la marcha empezaron a llegar a la glorieta de La Minerva para empezar a acomodarse y tener un buen lugar para presenciar el espectáculo que este año, bajo el lema “visibles, diversxs y orgullosxs”, contó con la presencia de personalidades como Wendy Guevara, Mara Escalante (Doña Lucha), Michelle Rivera, Gilberto Kelly y Miranda Sevilla.
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jecg/cr
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