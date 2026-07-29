Pocos platillos generan tanta tentación al salir del horno como una lasaña con el queso dorado y burbujeante. Cada 29 de julio se celebra el Día Mundial de la Lasaña, una fecha dedicada a esta joya de la cocina italiana.

Sin embargo, aunque puede parecer una preparación sencilla, lograr que el corte mantenga la estructura sin que la salsa se derrame por todo el plato o la pasta quede nadando en líquido tiene sus secretos culinarios.

Para celebrar esta fecha, te compartimos los mejores trucos de para hacer lasaña en casa y la receta tradicional boloñesa paso a paso.

Leer también: Receta Lasaña de berenjena libre de harinas

4 trucos para que la lasaña no quede aguada

La consistencia del ragù (salsa boloñesa)

El error más frecuente es usar una salsa de tomate demasiado líquida. La boloñesa para lasaña debe cocinarse a fuego lento y reducirse hasta quedar espesa. Si la salsa tiene exceso de agua, las láminas de pasta la absorberán y al servirla se desmoronará

Capa base protectora

Nunca coloques las láminas de pasta sobre el fondo del refractario seco. Unta una capa fina de bechamel o salsa en la base; así evitarás que la primera capa se queme o se pegue al recipiente.

[Publicidad]

El punto de la bechamel

La salsa bechamel debe ser cremosa pero fluida, sazonada con nuez moscada. Es la encargada de aportar humedad a la pasta sin humedecer en exceso el relleno de carne.

La regla de oro: 15 minutos de reposo

El mayor error al sacarla del horno es cortarla inmediatamente. Cuando la lasaña sale del fuego (aproximadamente a 180 °C), los líquidos y quesos están en estado fluido.

Dejarla reposar a temperatura ambiente de 15 a 20 minutos permite que las proteínas se asienten y el queso tome cuerpo, garantizando rebanadas limpias y firmes.

[Publicidad]

Una bechamel cremosa y un ragù reducido son la clave para lograr un corte limpio y capas bien definidas de la lasaña. Foto: Pixabay.

Receta original: Lasaña a la boloñesa

Prepara este delicioso platillo siguiendo la receta tradicional de la gastronomía de Emilia-Romaña y del Ragù alla Bolognese resguardados por la Accademia Italiana della Cucina, institución oficial encargada de preservar y proteger el patrimonio culinario tradicional de Italia.

Ingredientes (Para 6 a 8 porciones)

Para la salsa boloñesa:

[Publicidad]

500 g de carne molida de res (o mezcla de res y cerdo)

1 cebolla picada finamente

1 zanahoria y 1 rama de apio picados finamente (el soffritto tradicional)

2 dientes de ajo picados

1/2 taza de vino tinto o blanco seco

800 g de tomate triturado o puré de tomate

Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano

Para la salsa bechamel:

50 g de mantequilla

50 g de harina de trigo

500 ml de leche entera tibia

Una pizca de nuez moscada, sal y pimienta

Para el armado:

12 a 15 láminas de pasta para lasaña (fresca o pre-cocida)

200 g de queso mozzarella rallado

100 g de queso parmesano rallado para gratinar

Preparación paso a paso

[Publicidad]

Prepara la boloñesa: en una cazuela con aceite de oliva, sofríe la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo hasta que estén suaves. Agrega la carne y cocina hasta que pierda el color rosado. Vierte el vino y deja evaporar el alcohol por unos minutos. Añade el tomate triturado, sazona con sal, pimienta y orégano. Deja cocinar a fuego lento durante 30-40 minutos hasta que espese. Haz la bechamel: en un cazo, derrite la mantequilla y añade la harina, moviendo con un batidor de globo durante 2 minutos. Agrega la leche tibia poco a poco sin dejar de batir para evitar grumos. Cocina a fuego medio hasta que espese y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. El armado: en un refractario rectangular, coloca una capa delgada de bechamel en el fondo. Añade una capa de láminas de pasta, seguida de una capa de salsa boloñesa, un toque de bechamel y queso mozzarella. Repite el proceso formando de 3 a 4 capas. Horneado y gratinado: finaliza la última capa con pasta, bechamel y una cubierta generosa de queso parmesano. Hornea a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que la superficie esté dorada y el queso gratinado. El toque final: saca del horno y deja reposar 15 minutos antes de cortar. Decora con hojas de albahaca fresca y sirve.

Ya sea que decidas seguir esta técnica tradicional en casa o prefieras acudir a tu restaurante favorito, celebrar el Día Mundial de la Lasaña es la excusa perfecta para disfrutar este platillo.

Al final, no importa cuántas variaciones existan: ver salir del horno esa bandeja humeante con el queso perfecto siempre nos recordará por qué este clásico italiano sigue conquistando mesas y corazones alrededor del planeta. ¡Buon appetito!

Leer también: Cómo hacer lasaña a la mexicana

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters