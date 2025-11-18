Más Información
Entre los amantes de la buena comida,es una costumbre acompañar cada platillo con una copa de vino que realce los sabores y complemente cada bocado.
Hoy en Menú, te compartimos nuestra selección de vinos y un sake para acompañar tus pastas, porque las mejores cosas se disfrutan más juntas.
¿Es bueno tomar vino con la comida?
De acuerdo con Decanter y Mayo Clinic Proceedings, acompañar la comida con una copa de vino ayuda a mejorar el estado de ánimo y liberar estrés.
Debido a ello, es posible sentir que disfrutas más la comida de esta manera, aunque depende enteramente de el efecto psicológico de beber alcohol en un escenario social.
¿Qué vino va mejor con la pasta?
Como todo lo que tiene que ver con comida, todo depende de los contrastes y balances de los sabores, por lo que un vino que es bueno con lasaña puede no ser la mejor opción para acompañar una pasta que se sirve con un queso añejo.
Sin embargo, sí que un mismo vino puede complementar sabores muy distintos. Te dejamos nuestras recomendaciones de vinos para pasta que seguro no querrás que falten en tu cava.
SAKE NAMI JUNMAI GINJO
- Bodega: Nami
- Región: Culiacán, Sinaloa
- Nota: semi-seco con notas frutales, de carácter láctico y fresco, de retrogusto medio. En boca, se caracteriza por su prominente sabor a ciruela, durazno y piña, complementado por sutiles notas de levadura y arroz.
- Maridaje: ideal para acompañar pas ta de erizo y con quesos maduros.
- Precio : $1,039.00 (750 ml.)
- ¿Dónde comprar?: La Europea
MONTE XANIC CABERNET SAUVIGNON MERLOT 2023
- Bodega: Monte Xanic
- Región: Valle de Guadalupe
- Nota: vino limpio y brillante, color rojo guinda con tonalidades purpuras. Sabor intenso con taninos aterciopelados. Equilibrado, amplio en es tructura, y con expresión frutal.
- Maridaje: con lasaña o pastas con quesos cremosos.
- Precio: $687.00 (750 ml.)
- ¿Dónde comprar?: Monte Xanic
VINO ESPUMOSO TIERRA DE LUZ MERLOT SEMI SECO
- Bodega: Tierra de Luz
- Región: Guanajuato
- Nota: brillante color rosa salmón, constante y prolongada burbuja. Es semiseco, suave, fresco y ligero. De notas frutales de durazno, manzana roja, pera, toronja y miel.
- Maridaje: pastas con quesos suaves como camembert y brie.
- Precio: $479.00 (750 ml.)
- ¿Dónde comprar?: Vid Mexicana
MONTE XANIC SAUVIGNON BLANC VIÑA KRISTEL 2024
- Bodega: Monte Xanic
- Región: Valle de Guadalupe
- Nota: vino limpio, brillante, con tona lidad verdosa y color amarillo paja.
- Maridaje: ideal para acompañar pastas con queso de cabra. Es seco y de acidez viva, complementado por no tas de grosella, pera blanca, toronja, pina, cítricos y suave paso herbal.
- Precio: $483.00 (750 ml.)
- ¿Dónde comprar?: Monte Xanic
VINO TINTO CHATEAU CAMOU ZINFANDEL
- Bodega: Château Camou
- Región: Baja California
- Nota: de color rojo violáceo, brillante y limpio. Notas de frutas negras, flores de Jamaica y a tamarindo dulce, complementadas por su sabor fresco, astringente, y de dulzor ligero.
- Maridaje: ideal para acompañar pastas con quesos añejos.
- Precio: $829.00 (750 ml.)
- ¿Dónde comprar?: Vid Mexicana
