Culiacán, Sin. a 10 de junio. - En la entrada del domicilio particular de la expresidenta del comité estatal y diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, personas desconocidas colocaron una corona fúnebre.

La legisladora local al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata se sorprendió al ver la enorme corona de flores fúnebre, con un listón, con el mensaje “Fam Garate", por lo que está de inmediato lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la estatal preventiva y del ejército.

El perímetro de acceso a la casa de la diputada priista fue acordonado para que los peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaran su trabajo de recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar a las personas que le colocaron el arreglo floral fúnebre.

Dejan corona fúnebre frente a casa de diputada del PRI en Sinaloa; Fiscalía investiga el hecho. Foto: Especial.

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Paola Gárate, en las últimas fechas, desde la tribuna del Congreso del estado ha dado a conocer su posicionamiento sobre el clima de inseguridad y violencia que se vive y ha reclamado a las autoridades por su pasividad en el tema de las personas desaparecidas.

También, ha divulgado que, durante el proceso electoral del 2021, en el que operadores de su partido fueron privados de su libertad por grupos armados, ella fue una de las víctimas de dicha jornada de violencia.

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Como política de oposición hacia el gobierno local, en sus intervenciones ha eludido el tema de las solicitudes de detención de los Estados Unidos, contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también con licencia y ocho personas más, entre ellas un senador y exfuncionarios.

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