Ciudad Juárez. - El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que el próximo 17 de junio, solicitará licencia a su cargo como alcalde, para registrarse como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Morena y así buscar ser el candidato a gobernador de Chihuahua en el 2027.

La licencia sería por tiempo indefinido y en su lugar quedaría el actual secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

En entrevista, Pérez Cuéllar, mencionó que la idea es someter a sesión extraordinaria de Cabildo la solicitud de la licencia el próximo 17 de junio, ya que el lunes 15 estaría presentándose ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en donde explicará sobre una deuda que se tiene con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que ha sido heredada de pasadas administraciones.

Dijo sentirse tranquilo de dejar el cargo y encomendar las acciones de la presidencia municipal a Ortiz Orpinel.

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“Yo estoy muy tranquilo, primero porque Héctor es una persona muy seria, muy responsable, que sé que tomará con toda la selectividad que ha tomado su cargo el Ayuntamiento, ahora el cargo de presidente municipal y también porque tenemos un equipo de consolidado”.

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Pérez Cuéllar destacó que solicita licencia cinco días antes de que Morena, inicie este proceso interno, para el registro de los aspirantes a la coordinación del cargo de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Alcalde de Ciudad Juárez dejará temporalmente el cargo; competirá por coordinación de Morena en Chihuahua. Foto: Especial.

“Toda la información que yo tengo es que las fechas de registro no se mueven. Estamos hablando del 22 de junio, no sabemos si va a ser un día o varios. Si ustedes se fijan, la licencia sería el 17, estamos hablando 5 días antes del registro, y no ha habido ninguna información de lo contrario. Toda la información que tenemos es que, para fines de agosto, principios de septiembre serían las definiciones”, agregó.

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De acuerdo con lo que explicó, en el lapso en el que se elige al coordinador por parte de Morena, recorrerá el estado, como aspirante a dicho cargo.

“Yo quiero tener la plena libertad, aunque yo sé que he recorrido el estado en fines de semana, ya no hacerlo en fines de semana, sino permanentemente e inclusive en Juárez en lugar de acudir a los eventos como presidente municipal, hacerlo como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación”.

En las últimas semanas Pérez Cuéllar ha reforzado su actividad política en el centro y sur de la entidad e incluso a sumado a liderazgos políticos de otros partidos a su proyecto rumbo a la gubernatura en el 2027.

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