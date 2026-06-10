Mérida, Yucatán. - La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) descartó la suspensión de clases en Yucatán durante el arranque del Mundial 2026, mañana jueves.

El titular de la dependencia, Juan Enrique Balam Várguez, señaló que no existe ningún plan para cancelar clases con motivo de la ceremonia inaugural o de los encuentros de la Selección Mexicana.

“No habrá modificaciones al calendario escolar por el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que las actividades académicas se mantendrán de manera habitual en todos los planteles de la entidad”, manifestó.

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Puntualizó que la prioridad es concluir el ciclo escolar sin interrupciones, garantizando la continuidad de las labores educativas.

El funcionario estatal indicó que algunas escuelas pueden organizar actividades internas para que alumnos y docentes disfruten el inicio del Mundial de Futbol.

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Balam Várguez confió en que directores y maestros organicen actividades para hacer que los estudiantes permanezcan en las aulas.

Añadió que no existe un plan para cancelar clases por los próximos partidos de la Selección Mexicana.

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