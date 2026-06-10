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Pachuca.- La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer que, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en el estado y principalmente en algunas regiones, al menos 30 escuelas activaron la modalidad de clases a distancia.
Se indicó que hasta el momento, son 30 escuelas las que han adoptado esta medida para proteger a los estudiantes ante cualquier incidencia, debido a que las lluvias han afectado los caminos.
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Sobre todo, se mantienen clases a distancia en escuelas de la región Otomí-Tepehua, también en lugares como Atlapexco, Tianguistengo y Molango, donde las lluvias han complicado la movilidad y el acceso a las comunidades.
Se informó que esta decisión fue tomada de manera coordinada con directivos escolares, quienes evalúan las condiciones de la región derivadas del clima para determinar el regreso a clases presenciales.
Asimismo, se señaló que se mantiene el monitoreo de la situación en las zonas afectadas, en tanto que las medidas se ajustarán de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
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