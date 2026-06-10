Pachuca.- Habitantes de la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, considerada por el gobierno como una zona inhabitable debido a su ubicación en un área de riesgo, pidieron al gobernador Julio Menchaca Salazar que se deje de clasificarla de esa manera, pues advirtieron que no aceptarán una reubicación y solicitaron apoyo para realizar obras de infraestructura que les permitan vivir con mayor seguridad.

A través de un video difundido públicamente, los habitantes señalaron que se reconsidere la condición de riesgo atribuida a la localidad y se respete su decisión de permanecer en sus viviendas.

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Chapula fue una de las comunidades más afectadas por la vaguada registrada en octubre del año pasado. Incluso, todos sus habitantes tuvieron que ser evacuados y se reportó la muerte de al menos cinco personas. Sin embargo, los pobladores se niegan a abandonar su lugar de origen y acusaron que ayer recibieron la visita del Subsecretario de Protección Civil, quien presuntamente les advirtió que, de no abandonar la comunidad, podrían perder diversos apoyos gubernamentales.

En su mensaje, los habitantes de Chapula afirmaron que permanecerán en ese sitio al considerar que forma parte de su patrimonio e identidad. Asimismo, señalaron que están conscientes de los riesgos que enfrentan, por lo que solicitaron al gobernador revisar la situación y emprender acciones para reconstruir la localidad de manera segura.

Lluvias afectan una docena de comunidades en Sierra y la Huasteca

Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Boris han afectado al menos una docena de comunidades en Hidalgo, principalmente en las regiones de la Sierra y la Huasteca. Chapula es una de las localidades que nuevamente enfrenta afectaciones, por lo que el gobierno estatal habilitó refugios temporales para resguardar a las familias que decidan evacuar voluntariamente.

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Los refugios fueron instalados en la cabecera municipal de Tianguistengo y cuentan con servicios médicos y de alimentación. Personal de Protección Civil permanece en la zona, encabezado por el subsecretario Román Bernal Díaz, donde se realizan inspecciones constantes ante las condiciones climáticas y el incremento en el nivel del río.

Las autoridades informaron que el monitoreo se mantendrá de manera permanente mientras continúen las lluvias. En tanto, el alcalde Febronio Rodríguez hizo un llamado a la población para utilizar los refugios habilitados y privilegiar la seguridad de las familias.

Municipios como Tenango de Doria también informaron que la carretera que comunica con la localidad de El Mandhó permanece cerrada al tránsito vehicular debido a deslizamientos de tierra. En Tlanchinol, asimismo, se reportó un derrumbe sobre la carretera federal México-Tampico.

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