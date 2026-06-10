Oaxaca. La madrugada de este martes, la tormenta Boris toco tierra en los límites de Oaxaca y Guerrero, y posteriormente se degradó a depresión tropical.

Sin embargo, aunque no hubo daños mayores, en comunidades de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se registraron inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras y otras obras de infraestructura.

En Oaxaca, las lluvias permanentes y las fuertes olas destruyeron parte del mirador de playa abierta, de la colonia Miramar, del puerto de Salina Cruz, y obligaron al cierre de los restaurantes ubicados en las inmediaciones.

“Toda la noche llovió sin parar y a lo lejos se oía el ruido de las olas al chocar contra la playa”, señalaron algunos vecinos que viven en la parte alta frente al malecón de playa abierta.

En la comunidad de Santa María del Mar, que pertenece al municipio juchiteco, más de 150 personas, entre hombres y mujeres, colocaron costales de arena en un espacio llamado “El Paso”, para evitar que el agua del Pacífico inundara sus calles y viviendas.

“Ya pedimos ayuda al presidente, y estamos esperando si habla con la marina o con los soldados para que nos auxilien y traiga algo de víveres, porque llevamos cuatro días sin poder salir por las lluvias y las olas altas”, explicó el agente municipal de esa localidad ikoots, Ángel Toledo.

En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el efecto de mar de fondo causó inundaciones en viviendas, por lo que se tuvo que habilitar un albergue.

También se registraron afectaciones en el fraccionamiento El Pitayal y Cuarta Sección de Santo Domingo Tehuantepec, en la Clínica IMSS de Salina Cruz y la agencia Salinas del Marqués.

Además, en las regiones Sierra Juárez, Sierra Sur y Mixteca, se registraron derrumbes de cerros y deslaves en las carreteras que obstruyeron el tránsito.

En Miahuatlán hubo afectaciones en el tramo carretero Cuixtla-San Pablo Coatlán.

Asimismo, se registraron fallas en el suministro de energía eléctrica en la microrregión de los Ozolotepec, en agencias de San Luis Amatlán, en la ruta San Miguel Suchixtepec – San Marcial Ozolotepec, Santa María Huazolotitlán, Santiago Tetepec, Sierra de Flores Magón y Santa María Teopoxco.

En Santiago Pinotepa Nacional aumentó el caudal de afluentes de Santa María Chicometepec, Collantes, Los Pocitos, Cerro de la Esperanza y Paso de la Garrocha.

En la Cuenca del Papaloapan, en San Felipe Jalapa de Díaz hubo pequeños derrumbes en Arroyo Espuma, Loma San Juan y Agua de Olla.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero mencionó que si bien los daños fueron menores a los previstos, hubo afectaciones en varios municipios, entre ellos Acapulco, Tixtla, Tlapa, Zihuatanejo, La Unión, Juan R. Escudero y Tecpan.

En estas zonas se registraon caídas de árboles, desprendimientos de láminas, inundaciones, derrumbes.

En Acapulco, se atendió la caída de cuatro árboles en el bulevar de Las Naciones, en la colonia Renacimiento y en los fraccionamientos Marina Diamante y Costa Azul.

En este último también colapsó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la calle Rafael Izaguirre.

Se atendieron afectaciones por alto oleaje en tres enramadas de la localidad de Petacalco, municipio de La Unión, y un caso similar en Playa Ventura, Copala.

Además, se registró un derrumbe de tierra y rocas sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura del poblado de Garrapatas.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, llamó a proteger a estudiantes docentes y familias con la suspensión de actividades escolares de forma preventiva para este martes 9 de junio en los planteles de todos los y niveles educativos, públicos y privados, en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Tumbiscatío, Chinicuila y Coalcomán.

Explicó que la medida es preventiva por la presencia en esa zona de la tormenta tropical Boris, lo que ha provocado lluvias intensas, tormentas eléctricas y oleaje elevado en la región.

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