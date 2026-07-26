¿Sabías que el café puede ser una alternativa natural al tinte? Este producto es rico en taninos y cromógenos, sustancias que tienen la capacidad de adherirse a las hebras y pigmentarlas, oscureciendo su color.

Según un artículo del sitio especializado All Things Hair, también puede ser una buena opción si se desea disimular las canas y evitar el uso de productos químicos para camuflarlas.

¿Quieres aprender a usarlo? En De Última te explicamos el método correcto de aplicación.

¿Por qué el café puede funcionar como tinte natural?

El café no solo puede ayudarte a despertar por las mañanas, sino que también ofrece beneficios para tu pelo. Por ejemplo, All Things Hair señala que este producto puede estimular el crecimiento capilar gracias a la cafeína.

Además, su misma textura puede actuar como un exfoliante y remover la suciedad que se queda atrapada en el cuero cabelludo. A largo plazo, esto lo vuelve suave al tacto.

Y, como lo mencionamos anteriormente, cuenta con pigmentos que pueden oscurecer el color del pelo. Tanto los taninos como los cromógenos son compuestos vegetales, cuya acción es penetrar las superficies porosas como el cabello.

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Por lo anterior, pueden teñir las hebras de tonos marrones y un efecto similar generan en las canas; aunque es importante mencionar que se trata de un efecto temporal.

El café tiene pigmentos que pueden teñir el cabello de manera temporal. Foto: Unsplash

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¿Cómo usar el café para teñir el cabello?

Si quieres hacer un tinte casero con café, los expertos en cuidado capilar de Be Beautiful comparten un procedimiento sencillo y toma un par de minutos dentro de tu rutina:

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Materiales:

2 cucharadas de café soluble

2 tazas de agua

Shampoo sin sulfatos

Gorro de baño

Procedimientos:

En un pocillo u olla, hierve las 2 tazas de agua. Disuelve las 2 cucharadas de café en el agua y deja que se enfríe. Con tu cabello limpio, aplica el café desde la raíz hasta las puntas; es importante que todo quede cubierto. Coloca el gorro de baño y deja reposar de 30 a 45 minutos. Luego enjuaga tu pelo con agua fría. Finaliza la rutina con un shampoos sin sulfatos para no "barrer" los pigmentos del café.

Luego de usar el café, lava tu cabello con un shampoo sin sulfatos. Foto: Unsplash

¡Listo! Ahora conoces otra alternativa para teñir temporalmente tu cabello. Recuerda que, como cualquier truco de belleza casero, no es milagroso, pero sí puede sacarte de apuros o reducir el uso de químicos para oscurecerlo.

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