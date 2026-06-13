¿Sabías que para oscurecer tu cabello existen alternativas libres de químicos? Estas opciones son variadas y cuidan su salud a largo plazo, al mismo tiempo que te ahorran dinero en visitas constantes al salón de belleza.

Hoy en De Última te compartimos 5 remedios naturales, que destacan por su eficacia y por sus buenos resultados.

5 remedios naturales para oscurecer tu cabello y no dañarlo

Cáscaras de nuez

Las cáscaras de nuez contienen dos pigmentos que pueden oscurecer el cabello: juglona y taninos. Solo necesitas hervir un puñado con agua por aproximadamente 15 minutos, pero mientras más tiempo permanezca en el fuego mejor.

Después, retira las cáscaras y déjalas reposar hasta que se enfríen; cuela el agua y rocíala sobre tu cabello, espera 30 minutos y enjuaga. Con el uso frecuente puedes ver tu pelo de un color más profundo.

Las cáscaras de nuez pueden oscurecer el cabello por la juglona y los taninos. Foto: Unsplash

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Henna e índigo

De acuerdo con el blog de Garnier, la henna aporta una base rojiza y el índigo ayuda a neutralizar esos reflejos, oscureciendo el cabello como resultado final.

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Para prepararlos y conseguir la consistencia de un “tinte”, compra ambos productos en polvo. Deja reposar la henna entre 8 y 12 horas con agua para que libere su pigmento, mientras que el índigo no necesita esperar mucho debido a su oxidación inmediata.

Mézclalos y aplícalos en tu cabello limpio y seco, desde la raíz hasta la punta; deja reposar de 1 a 2 horas y, al finalizar, enjuaga solo con agua tibia. No apliques shampoo.

La henna aporta una base rojiza y el índigo neutraliza esos reflejos para oscurecer el cabello. Foto: Unsplash

Café

El café es otro remedio popular para oscurecer el cabello. Si eres de pelo castaño, este producto puede aportar un tono profundo semejante al negro, así que si buscas un resultado más sutil tal vez no te convenga.

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Un artículo de All Things Hair explica que para utilizarlo, primero se necesita preparar una taza de café concentrado y permitir que se enfríe.

Posteriormente, aplica el café sobre tu cabello limpio, masajea suavemente y deja actuar 30 minutos. Por último, enjuaga con agua tibia.

Oscurece tu cabello con café concentrado. Foto: Unsplash

Té negro

El té negro también es rico en taninos, compuesto responsable de su tono oscuro. Y por lo mismo, como tinte logra oscurecer el cabello o matizar las canas, según explica el sitio especializado Healthline.

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Su aplicación es muy sencilla: hierve varias bolsitas de té negro (la cantidad depende del volumen del pelo) y deja enfriar; aplícala la infusión sobre el pelo limpio.

Déjala reposar durante 30 minutos y enjuaga.

El té negro además de oscurecer el cabello gracias a los taninos, también matiza las canas. Foto: Unsplash

Salvia y romero

Finalmente, estas dos plantas son conocidas por sus beneficios para el crecimiento del cabello; pero también pueden oscurecerlo porque son abundantes en taninos.

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Para lograrlo, la revista médica Tua Saúde sugiere colocar en una olla una cuchara sopera de salvia y otra de romero, se dejan reposar 10 minutos o hasta que rompa en hervor.

El siguiente paso es destapar la olla para que se enfríe la mezcla; luego aplícala en todo tu pelo y deja que actúe 20 minutos. Enjuaga y listo.

La salvia y romero no solo ayudan al crecimiento capilar, también oscurecen el cabello con sus taninos. Foto: Unsplash

Oscurecer tu cabello de forma natural es posible. Con estos ingredientes de origen natural puedes potenciar el tono de tu melena de manera gradual, mientras la mantienes fuerte, brillante y saludable.

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