El regreso de Javier Hernández a Chivas fue uno de los acontecimientos más esperados y emotivos en la historia reciente del futbol mexicano. Tras una exitosa trayectoria en el extranjero, donde defendió los colores de equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, el máximo goleador de la Selección Mexicana volvió a la Liga MX rodeado de expectativas y con el respaldo incondicional de la afición rojiblanca.

Sin embargo, su segunda etapa en el Guadalajara estuvo lejos de desarrollarse como se esperaba. Las lesiones limitaron su actividad dentro de la cancha, impidiéndole tener la continuidad necesaria para convertirse en el referente ofensivo que el equipo necesitaba.

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Cuando muchos especulaban con la posibilidad de un retiro, Hernández sorprendió al anunciar su incorporación al Atlético Dallas, club que milita en la USL Championship, la segunda categoría del futbol estadounidense.

Durante su presentación con su nuevo equipo, el delantero mexicano llamó la atención al recordar su etapa más reciente con Chivas. En sus declaraciones, reconoció que vivió momentos complicados que llegaron a afectar su motivación, al grado de asegurar que terminó perdiendo las ganas de jugar al futbol.

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"Me devolvieron las ganas de jugar al futbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol", mencionó.

El atacante añadió que ahora todo es diferente, y que tiene ganas de demostrar su calidad y talento: "Prioricé mi salud mental y mi vida al no jugar al futbol, y que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestuario y volver al campo", finalizó.