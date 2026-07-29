Después de que se encontraron los cadáveres de tres personas en el municipio de Pilcaya, Guerrero, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México informó que las autoridades ministeriales guerrerenses continúan con las diligencias e investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.

En redes sociales, el Gabinete indicó que, en coordinación con el gobierno de Guerrero, se refuerzan las acciones operativas en la región para contribuir a la detención de los responsables y combatir la impunidad.

De acuerdo a medios locales, Martina Amates González, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, fue asesinada a balazos junto a su hija Ivana de 26 años y su chofer Eliseo en el poblado Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya, en esa entidad.

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Los cuerpos, los cuales contaban con signos de tortura, fueron hallados a la orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, luego de salir de este Parque Nacional.

Con información de Arturo de Dios Palma

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