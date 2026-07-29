El tiro con arco tuvo un cierre inmejorable para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una disciplina en la que la delegación nacional volvió a demostrar su dominio para incrementar la cosecha de medallas.

La gran figura de la jornada fue Alejandra Valencia, quien respondió a las expectativas al subir a lo más alto del podio tanto en la prueba individual como en la modalidad de equipo mixto, consolidándose como una de las máximas referentes del deporte mexicano.

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La sonorense, medallista olímpica de bronce en las pruebas por equipos de Tokio 2020 y París 2024, revalidó el título que conquistó en San Salvador 2023 al proclamarse campeona del arco recurvo individual femenil. En una final de marcado sabor mexicano, Valencia se impuso por 6-2 a Ana Paula Vázquez, asegurando además el 1-2 para la delegación tricolor.

Minutos antes, Valencia también había brillado en la competencia de equipo mixto junto a Matías Grande. La dupla mexicana mostró una actuación dominante y no dio opciones a los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila, a quienes derrotaron con autoridad por marcador de 6-0 para quedarse con la medalla de oro.

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"Siempre tiramos para ser mejores, para mejorar lo que hicimos. Veníamos como campeones, ¿y cómo se podía mejorar? Volviendo a ganar. Es lo que hicimos", mencionó Valencia.