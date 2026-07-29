Con el paso de las jornadas en los Juegos Centroamericanos, México mantiene el ritmo que lo ha convertido en la delegación a vencer.

La constancia de sus atletas en distintas disciplinas ha permitido que el país se mantenga en la cima del medallero, reflejando el trabajo y la preparación de una generación que continúa cosechando éxitos para el deporte nacional.

Ahora, la representación mexicana alcanzó la marca de las 150 medallas, un registro que confirma su dominio regional. Impulsados por destacadas actuaciones en tiro con arco, natación, ciclismo de pista y boliche, los deportistas tricolores han protagonizado otra jornada de festejos, elevando la bandera nacional en múltiples ocasiones y desatando el reconocimiento tanto de las autoridades deportivas como de los aficionados que acompañan la competencia en República Dominicana.

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Entre los resultados más destacados de la jornada sobresalió la final mexicana en arco recurvo femenil, donde Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez protagonizaron una cerrada disputa por la medalla de oro, asegurando el 1-2 para México en el podio.

A su vez, Jorge Orozco aportó otra presea dorada para la delegación nacional al imponerse en la prueba de tiro con escopeta. En el ciclismo de pista también hubo celebración tricolor, ya que Ricardo Peña conquistó el oro, mientras que Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo se sumaron a la cosecha mexicana con destacadas actuaciones en el velódromo.

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México continúa liderando con autoridad el medallero de los Juegos Centroamericanos al alcanzar las 150 preseas. La delegación tricolor acumula 63 medallas de oro, 49 de plata y 37 de bronce, cifras que la mantienen en la cima de la clasificación general desde el inicio de la competencia. Detrás se ubica Colombia, con 95 metales en total, mientras que Cuba ocupa la tercera posición con una cosecha de 55 preseas.