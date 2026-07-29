Uno de los partidos más polémicos del Mundial 2026 fue el de cuartos de final entre Argentina y Suiza, donde el árbitro portugués Joao Pinheiro discutió con Lionel Messi y además, expulsó a Breel Embolo con asistencia del VAR.

En una reciente entrevista con el canal 11 de Portugal, Pinheiro recordó lo que vivió en ese partido y explicó qué sucedió con el ocho veces ganador del Balón de Oro y por qué decidió expulsar al futbolista de Suiza.

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"Son situaciones que ocurren entre jugadores. En el futbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten", declaró sobre su conversación con Messi.

"Lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el futbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común. Siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante", agregó.

Al hablar sobre la polémica decisión con la asistencia del VAR, explicó que "en ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla".

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"Si hubiese sido la primera, la decisión habría sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego. Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos", concluyó.

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