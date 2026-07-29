El senador Adán Augusto López reapareció en el Senado luego de tres semanas de ausencia, ello en medio de versiones de que le habrían retirado su visa estadounidense y de investigaciones de ese país que lo vinculan con el huachicol fiscal.

El excoordinador de Morena fue cuestionado sobre estos temas y de forma cortante respondió a los reporteros: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

Cuestionado sobre las versiones de que estaría siendo investigado en Estados Unidos, el tabasqueño reiteró: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

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🗣️ "Ya saben que no doy declaraciones, muchas gracias"



Ante los cuestionamientos de la prensa, el senador Adán Augusto López Hernández decidió evitar alguna postura sobre el supuesto retiro de su visa.#VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/YqssOZZihJ — El Universal (@El_Universal_Mx) July 29, 2026

Adán Augusto López, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido además señalado de haber contratado y protegido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y quien era líder del grupo delictivo “La Barredora”.

El morenista Adán Augusto reaparece en el Senado luego de tres semanas de ausencia (29/07/2026). Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERSAL

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