Nación | 29-07-26 | 12:52 | Actualizada | 29-07-26 | 13:48 |

El senador Adán Augusto López reapareció en el Senado luego de tres semanas de ausencia, ello en medio de versiones de que le habrían retirado su visa estadounidense y de investigaciones de ese país que lo vinculan con el .

El excoordinador de fue cuestionado sobre estos temas y de forma cortante respondió a los reporteros: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

Cuestionado sobre las versiones de que estaría siendo investigado en Estados Unidos, el tabasqueño reiteró: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

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Adán Augusto López, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido además señalado de haber contratado y protegido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y quien era líder del grupo delictivo “La Barredora”.

El morenista Adán Augusto reaparece en el Senado luego de tres semanas de ausencia (29/07/2026). Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERSAL
El morenista Adán Augusto reaparece en el Senado luego de tres semanas de ausencia (29/07/2026). Foto: Víctor Gamboa / EL UNIVERSAL

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