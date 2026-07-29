“Que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los señalamientos que hizo en 1993 Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue vinculado recientemente por huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que los señalamientos de “El Chapo” son parecidos a los que hizo el expresidente Felipe Calderón contra Ruffo Appel por presuntos vínculos del exgobernador de Baja California con la organización criminal de los hermanos Arellano Félix.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal expuso una publicación que hizo Felipe Calderón en 2017 en sus redes sociales en la que señalaba a Ruffo de entregar Baja California a los Arellano.

“Pues ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no, pero si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base”, declaró.

Lee también Calderón y “El Chapo” coincidieron sobre Ruffo; lo señalaron de nexos con los Arellano Félix

Los señalamientos vs Ruffo Appel y sus vínculos con los Arellano Félix

EL UNIVERSAL publicó que con 24 años de diferencia, el expresidente Felipe Calderón y Joaquín "El Chapo” Guzmán coincidieron en señalar los presuntos vínculos de Ernesto Ruffo Appel con la organización criminal de los hermanos Arellano Félix.

[Publicidad]

Primero, en junio de 1993, Guzmán Loera señaló de manera directa al entonces gobernador Ernesto Ruffo de mantener nexos estrechos y otorgar protección oficial a los Arellano Félix.

Así se da cuenta en las declaraciones ministeriales oficiales correspondientes a la primera captura del narcotraficante, en poder de EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el expediente AR1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Guzmán Loera afirmó que la llegada de la oposición a la gubernatura de Baja California no desmanteló las estructuras de corrupción que ya existían.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum: caso Ruffo Appel es un tema criminal; pide a defensores del exgobernador que "se informen"

“El Chapo” calificó a Ruffo Appel como el claro ejemplo de que un cambio de partido en el poder no alteraba las redes de complicidad institucional con el narcotráfico.

“A los hermanos Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California”, fue la declaración explícita del capo.

[Publicidad]

Felipe Calderón

El pasado 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó un tuit publicado por el expresidente Felipe Calderón en 2017, en donde el propio exmandatario vinculó a Ruffo Appel con los Arellano Félix.

“RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, señala el tuit del 10 de octubre de 2017.

[Publicidad]

Lee también FGR niega persecución política contra Ernesto Ruffo; asegura que hay 96 pruebas en su contra por huachicol

Sheinbaum Pardo aseguró que la publicación deja en evidencia un “doble discurso” y una contradicción en las posturas del expresidente, luego de que tras la captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, por su presunta complicidad con una red de contrabando de combustible (huachicol fiscal), Felipe Calderón salió públicamente en su defensa, acusando al gobierno de persecución política.

"Hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en 2017 con relación a un caso 10 del 10 del 17? Eso pensaba. Oiga, me recordaba Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”, dijo.

[Publicidad]

Declaración de Guzmán

Los nexos descritos por Guzmán Loera no eran únicamente de omisión política, sino de carácter empresarial y familiar.

El detenido testificó que un hermano del mandatario estatal, Roberto Ruffo, era socio directo de Benjamín y Ramón Arellano Félix, y operaba activamente negocios de constructoras y cadenas de farmacias en la ciudad fronteriza de Tijuana en colusión absoluta con los líderes del Cártel de Tijuana.

[Publicidad]

Lee también Empresa contratada por la UNAM ignoró vigilancia de examen; tenía un supervisor por 150 aspirantes

“Que el declarante quiere agregar que sí está enterado de que el hermano del gobernador del estado de Baja California Norte, al parecer de nombre Roberto Ruffo Appel, es socio de una constructora propia de los hermanos Arellano Félix, y que esto le consta porque así se lo contaron los propios hermanos, inclusive, estaban edificando muchas casas en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento denominado Puerta de Hierro, porque incluso le ofreció en venta algunas casas”, expresó.

Sobre la cadena de farmacias, agregó: “Que en las farmacias que tienen los Arellano Félix en Tijuana también figura como socio el hermano del gobernador, y que hace año y medio cuando el de la voz y Benjamín tenían una muy buena amistad, le comentaba que había una gran amistad con el gobernador Ruffo Appel”.

apr