Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron al suroeste de Chiapas una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, también fueron detenidas tres personas.

Los navales incautaron la embarcación menor con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos de cocaína, 33 bidones con 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

La dependencia informó que esta acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera.

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Semar asegura al suroeste de Chiapas una embarcación con más de una tonelada de cocaína y detiene a tres hombres (28/07/2026). Foto: Especial

Lo asegurado fue trasladado a Puerto Chiapas, Chiapas, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

La Semar resaltó que este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesoa, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

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También se evitó que más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad.

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Semar asegura 33 bidones con 840 litros de combustible en Chiapas (28/07/2026). Foto: Especial

En la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso.

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La dependencia destacó que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos.

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