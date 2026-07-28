[Publicidad]
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron al suroeste de Chiapas una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, también fueron detenidas tres personas.
Los navales incautaron la embarcación menor con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos de cocaína, 33 bidones con 840 litros de combustible y dos radiobalizas.
La dependencia informó que esta acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera.
Lee también Mexicanos alistan envío de dos barcos con ayuda humanitaria a Venezuela; Semar prepara insumos para Cuba
Lo asegurado fue trasladado a Puerto Chiapas, Chiapas, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.
La Semar resaltó que este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesoa, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.
[Publicidad]
También se evitó que más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad.
Lee también SRE no reporta mexicanos afectados por sismo de 7.1 en Kumamoto, Japón
En la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso.
[Publicidad]
La dependencia destacó que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Semar, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos.
Empresa que aplicó examen en UNAM tiene docenas de contratos millonarios; INE y Judicatura, entre sus clientes
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Harry Styles ya vive la experiencia chilanga antes de sus conciertos en CDMX
Universal Deportes
Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026
Universal Deportes
Cecilia Lee responde tras sufrir discriminación en Guatemala: la llamaron “coreana”
Mundo
Identifican a víctimas mortales del tiroteo de Seattle; una de ellas es el mexicano Carlos Israel Sánchez Villalba