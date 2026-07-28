La alcaldía Benito Juárez puso en marcha una campaña gratuita de estudios de fondo de ojo, una acción que permite detectar oportunamente padecimientos como catarata, glaucoma, degeneración macular, alteraciones del nervio óptico y desprendimiento de retina.

La jornada se realiza en colaboración con Sala Uno, institución especializada con la que la alcaldía mantiene un convenio para ampliar la oferta de servicios de salud comunitaria de alta especialidad. Las consultas se llevan a cabo en el Centro de Atención Social Especializada (CASE).

Durante la primera jornada fueron atendidos 50 vecinos, quienes recibieron una valoración mediante imágenes digitales de la retina, la mácula, el nervio óptico y los vasos sanguíneos del ojo, estudios que permiten identificar enfermedades visuales antes de que provoquen daños irreversibles.

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Además del diagnóstico, las personas que requieren atención especializada reciben seguimiento y canalización para continuar su tratamiento en las instalaciones de Sala Uno, fortaleciendo así una atención médica integral.

Para Manuel Manríquez, residente de la demarcación, la campaña representó la oportunidad de recibir un diagnóstico que durante años no había obtenido. "Vi el anuncio y vine porque no veía bien. Me atendieron muy bien y el doctor detectó que las cataratas ya están afectando mi visión. En otros lugares me decían que no tenía nada”.

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Cecilia Vega Ibarra destacó que este tipo de jornadas representan un apoyo importante para quienes no cuentan con acceso a servicios privados de salud. "Nos están dando las facilidades que muchas personas necesitamos. Estoy muy contenta con todo lo que la alcaldía está haciendo con estas jornadas de salud, como las de ginecología, lentes y ahora esta atención oftalmológica”.

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Jaime Urrutia Palo, usuario frecuente de los servicios del CASE, señaló que la campaña le permitió confirmar el origen de sus problemas visuales. "Ya pensaba acudir a otra institución, pero aproveché esta oportunidad. Ahora sé que se me está formando una catarata y que debo darle seguimiento para cuidar mi vista”.

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La campaña contempla una segunda jornada que se llevará a cabo el próximo 13 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en la planta baja del CASE, ubicado en Avenida Cuauhtémoc 1240, colonia Santa Cruz Atoyac, donde se continuará brindando este estudio de manera gratuita.

LL