Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado a balazos este martes en la colonia Sabadell Bellavista, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en la Cuarta Privada Bellavista, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Al salir, localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con diversas heridas de bala, mientras que, según reportes, los agresores escaparon a bordo de motocicletas.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una ambulancia del CRUM acudieron al sitio. Tras valorar a la víctima, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos siete impactos de arma de fuego.

La zona fue acordonada por los policías para preservar los indicios, en tanto personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Capturan a presuntos homicidas; cerco virtual lleva a su detención

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como probables responsables del homicidio de un hombre de aproximadamente 45 años, ocurrido la mañana de este martes en la colonia Ampliación Bellavista, alcaldía Iztapalapa.

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De acuerdo con la SSC, tras el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego en la calle Sabadel, donde la víctima perdió la vida, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape de los responsables.

Mediante un cerco virtual, los operadores detectaron una motocicleta roja en la que los presuntos agresores huyeron, por lo que se desplegó un operativo de seguimiento que culminó con una persecución hasta la colonia Zapotitla, en la alcaldía Tláhuac.

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Los sospechosos fueron interceptados en el cruce de Camino Real y Rafael Atlixco. Durante una revisión preventiva, los policías les aseguraron dos teléfonos celulares, un casco de motociclista, varias dosis de aparente droga y la motocicleta en la que viajaban, la cual no portaba placas de circulación.

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Los detenidos, de 21 y 28 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

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La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y fue declarada sin vida por paramédicos que acudieron al lugar de la agresión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quedó a cargo de las diligencias periciales y de la integración de la carpeta de investigación.

LL