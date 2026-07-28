La pantalla Hisense Canvas 4K de 55 pulgadas se encuentra en tan solo $12,299.00, un precio que la convierte en una opción atractiva para quienes desean disfrutar de una experiencia cinematográfica en casa sin gastar de más.

Además del descuento del 35%, este modelo suele estar disponible con meses sin intereses en tarjetas participantes, por lo que puedes distribuir el pago mientras aprovechas el precio especial.

¿Por qué vale la pena comprar la Hisense Canvas?

A diferencia de una pantalla convencional, la Hisense Canvas está pensada para integrarse a la decoración del hogar. Cuando no está en uso, puede mostrar obras de arte, fotografías o imágenes decorativas, convirtiéndose en un elemento elegante para cualquier espacio.

Su diseño delgado y minimalista permite que luzca como un cuadro colocado en la pared, ideal para salas, estudios o habitaciones con un estilo moderno.

La Hisense Canvas de 55 pulgadas ofrece especificaciones pensadas para entretenimiento de alta calidad:

Pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD.

Colores intensos y gran nivel de detalle para películas, series y videojuegos.

Compatibilidad con tecnologías HDR para mejorar el contraste y la calidad de imagen.

Sistema operativo inteligente con acceso a aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y más.

Conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos HDMI.

Diseño ultradelgado que facilita su instalación en pared.

Modo arte para exhibir imágenes cuando la televisión permanece apagada.

Ideal para cine, videojuegos y streaming

Gracias a su resolución 4K y procesamiento de imagen, esta pantalla permite disfrutar de contenido con excelente nivel de detalle. Ya sea para ver estrenos en plataformas de streaming, seguir eventos deportivos o conectar una consola de videojuegos, ofrece una experiencia inmersiva que aprovecha al máximo el tamaño de sus 55 pulgadas.

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Su sistema Smart TV también facilita acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas sin necesidad de dispositivos externos.