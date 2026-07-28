Toluca, Méx.- La directora general del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), Elsa Lourdes Fuerte Robles informó que los lineamientos generales del uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, que se aplicarán en escuelas de nivel básico, se estarán publicando en breve para que a partir del Ciclo Escolar 2026-2027 que inicia el 31 de agosto, comiencen a ser efectivos.

“Se tendrían ya que estar publicando, se espera que para el próximo Ciclo Escolar ya se cuenten con estos lineamientos a través del marco local de convivencia, es decir, será un reglamento a través del cual todas las instituciones educativas se deben basar para que esta regulación de elementos digitales sea basada en respeto a derechos humanos y a la protección de niñas, niños y adolescentes, explicó en entrevista.

Actualmente, el Estado de México es una de las 16 entidades que ya ha regulado legislativamente el uso de celulares u otros dispositivos en escuelas, mediante reformas a la Ley de Educación.

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La legislación publicada en Gaceta de Gobierno el 20 de mayo de 2026 y la cual entró en vigor al día siguiente, establece que la autoridad educativa estatal debe expedir lineamientos, protocolos, guías o manuales que contemplen lo siguiente: delimitar la utilización de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos para fines expresamente académicos y pedagógicos, autorizados por el responsable del aula durante los horarios de clase, y determinar tiempos y espacios específicos, distintos al aula, en los que se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal.

Además de promover el uso seguro y responsable de la tecnología, con especial énfasis en la prevención de riesgos asociados al ciberacoso, la violencia en sus diversos tipos y modalidades y el acceso a contenidos que vulneren el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes; y fomentar la participación corresponsable de madres, padres o personas que ejerzan la tutela en el acompañamiento del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

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En este sentido, Elsa Fuerte explicó que en primera instancia el CONEBI publicará los lineamientos generales, pero posteriormente cada plantel, con apoyo de padres y madres de familia, construirá sus propios manuales en los que definan con exactitud el tiempo de uso de los dispositivos para fines académicos.

LL