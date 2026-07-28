Tokio.- Al menos una persona murió, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 6.8, según la actualización del Servicio Geológico estadounidense, golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur del país.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y se la trasladó a un hospital, donde falleció posteriormente, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, que citó a la Policía de Kumamoto.

La cadena de televisión nipona NHK informó por su parte de que unas 80 personas estaban recibiendo información médica en la localidad de Hikawa, situada en el distrito de Yatsushiro. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

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Reportan 30 personas atrapadas tras explosión y derrumbe de centro comercial

Un centro comercial de la zona sufrió una explosión que provocó el colapso del segundo piso del edificio, y según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa una treintena de empleados del lugar se encuentran desaparecidos y se teme que puedan encontrarse bajo los escombros.

El operador de este centro comercial ubicado en la localidad de Kashima, Aeon Mall, declaró que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio. Imágenes publicadas por NHK mostraron el centro comercial con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

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Terremoto sacude Japón. Foto: AP

Importantes daños materiales

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó en un comunicado en la red social X que se han registrado heridos "así como el colapso de edificios, daños en carreteras e incendios, entre otros".

Algunos de esos daños materiales incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto, así como la caída de una gigantesca chimenea en una fábrica papelera, según imágenes difundidas por NHK. El sismo provocó además cortes de electricidad en 48 mil hogares en la prefectura suroccidental, mientras que las autoridades han afirmado que no se han registrado anomalías en dos centrales nucleares cercanas.

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El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, indicó por su parte en una intervención ante los medios que se ha desplegado a 3 mil 600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para asistir en las labores de búsqueda y rescate.

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🔴 Así se vivió el fuerte sismo que se registró en Japón



Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en que un terremoto sacudió una casa en el sur de Japón, este martes 28 de julio.



La Agencia Meteorológica de Japón informó que un terremoto de magnitud 7.1. En el video… pic.twitter.com/609mpILE5O — El Universal (@El_Universal_Mx) July 28, 2026

Terremoto alcanza la intensidad máxima en escala japonesa

El terremoto tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia meteorológica japonesa (JMA), que inicialmente dio una alerta de tsunami que ya ha sido retirada.

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El temblor alcanzó el máximo nivel en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, siendo la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 causando 400 muertos.

La magnitud de 6.8 (Mww) del USGS difiere de la magnitud de 7.1 (Mj) de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) principalmente porque ambas agencias reportan diferentes tipos de magnitud. Cuando los métodos para calcular la magnitud difieren significativamente, se consideran tipos de magnitud distintos. Para este evento, la JMA reporta una magnitud local (Mj), mientras que el USGS reporta una magnitud de momento (Mww).

Los terremotos son fenómenos complejos, y usar un solo número para representar su magnitud es una simplificación. Los diferentes tipos de magnitud capturan distintas características de los procesos de la fuente sísmica, y algunas técnicas presentan ventajas operativas, como un cálculo más rápido o la capacidad de estimar con mayor precisión la magnitud de los grandes terremotos.

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Cabe recordar que la prefectura de Kumamoto ya fue escenario en 2016 de un devastador terremoto de magnitud 7 que dejó más de 200 muertos.

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Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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