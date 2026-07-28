“¡Misión cumplida!”, celebró Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización del Mundial, días después de haber concluido este evento deportivo en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

Durante la entrega de reconocimientos por el Plan Kukulkán de Seguridad del Mundial, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Zumpango, Estado de México, Cuevas aseguró que nuestro país fue la mejor sede y agradeció a todas las dependencias y personas funcionarias por lograr este evento.

Al destacar que somos el único país que ha albergado tres mundiales de futbol, Gabriela Cuevas también señaló que el Mundial 2026 deja un legado y se queda en la memoria y los corazones de millones de personas.

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“La imagen de nuestro país en el mundo está más fuerte que nunca (...). El futbol desbordó los estadios, conquistó las calles y las plazas, nos mostró un pueblo que sabe festejar porque sabe cómo vivir la copa. No la ganó un equipo, la ganó la gente (...)”, expresó.

Señaló que antes los grandes eventos significaban “deuda y nuevos impuestos”, pero “en este gobierno organizamos el Mundial sin deuda, sin nuevos impuestos y con enorme responsabilidad en las finanzas públicas”. “Antes, estos torneos eran el negocio de unos cuantos, en este gobierno la prosperidad siempre se comparte”, dijo al destacar que comercios se vieron beneficiados.

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Gabriela Cuevas celebró la alegría en las calles, así como la organización de programas como los Mundialitos Sociales y acciones como la emisión de visas, los trámites aduanales, los procesos migratorios, el cuidado de los símbolos patrios, la mejora constante de la infraestructura en carreteras, aeropuertos, trenes y telecomunicaciones, así como los planes de seguridad y de atención a la salud, entre otras.

Mencionó que el dispositivo de seguridad fue impecable gracias a las y los policías, a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, entre los demás funcionarios y funcionarias de otras dependencias.

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Cuevas destacó el trabajo de las tres ciudades anfitrionas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, reconoció a la Selección Mexicana por “jugar como nunca”: “De eso se trata el futbol, de crear un mundo donde todo es posible. Esos ocho goles inspiran ya a millones de niñas y niños a seguir sus sueños”.

“Gracias a la extraordinaria afición mexicana, demostramos una vez más la grandeza de nuestro país y de su gente. El trofeo del Mundial encontró un campeón, pero el país se ganó al corazón del mundo. México lo hizo posible, México dijo que ya estaban listos y millones de mexicanos y mexicanas, demostraron que claro que sí, que este país es una maravilla y que estamos listos para lo que sea”, expresó.

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