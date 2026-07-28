José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que hasta el momento van 68 millones de líneas telefónicas vinculadas, ante el registro para evitar delitos como fraude y extorsión.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 28 de julio en Palacio Nacional, Peña Merino recordó que la vinculación la hacen las empresas telefónicas y se dio un plazo hasta diciembre, de acuerdo con el último dígito.

“Quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa, pues dan la información del nombre y demás, y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas y faltarían otro tanto para concluir con la vinculación”, explicó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con esta acción el gobierno busque “tener el control de todas las personas”: “El objetivo es disminuir los delitos al máximo, que se cometen a través del teléfono”.

“El gobierno no guarda los registros, los guardan las empresas de telefonía”, aseguró la Mandataria federal.

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Mencionó que cuando se siga un delito, la autoridad solo podrá acceder al registro a partir de la orden de un juez.

“Esencialmente para fortalecer la seguridad en nuestro país, ese es el objetivo, el gobierno, repito, no guarda la información sino las empresas que dan el servicio y las áreas de inteligencia de la secretarías estatales, o de las fiscalías estatales, o de la Fiscalía General de la República”, recalcó.

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