Tlalnepantla, Méx.- Por simular un vehículo oficial al hacer uso de una barra de luces estroboscópicas en colores rojo y azul, dos hombres fueron detenidos por la Policía municipal de Tlalnepantla.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Santa Cecilia, donde los agentes realizaban un recorrido de seguridad y marcaron el alto al vehículo para revisar el uso de las luces.

De acuerdo con el reporte policial, los ocupantes reconocieron que la unidad no pertenecía a ninguna institución de seguridad.

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Los elementos procedieron a la inspección del vehículo y localizaron entre las pertenencias de uno de los ocupantes cuatro pipas de cristal, una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana y un envoltorio con una sustancia sólida con características similares a la cocaína.

Ante los hallazgos, los elementos detuvieron a quienes se identificaron como Christian N., de 34 años, y Luis N., de 28.

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El primero quedó señalado por su probable participación en el delito de simulación de vehículo oficial, mientras que al segundo también se le atribuyó una probable participación en delitos contra la salud.

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Los dos hombres fueron trasladados, junto con el vehículo y los objetos asegurados, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones por los hechos.

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