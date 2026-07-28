Si estás pensando en renovar tu equipo para jugar, editar videos o trabajar con programas exigentes, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Amazon México lanzó una atractiva promoción en la laptop Lenovo LOQ Gamer, la cual alcanza hasta 36% de descuento, permitiéndote ahorrar 12 mil pesos sobre su precio habitual.

Este equipo está diseñado para quienes buscan un rendimiento superior sin pagar el costo de una laptop de gama premium. Además, dependiendo de la promoción vigente, es posible adquirirla con meses sin intereses, una ventaja para distribuir el pago sin afectar tanto tu presupuesto.

¿Por qué vale la pena comprar la Lenovo LOQ Gamer?

La serie Lenovo LOQ ha ganado popularidad por ofrecer un equilibrio entre potencia, diseño y precio.

Está enfocada en gamers, estudiantes de ingeniería, creadores de contenido y profesionales que necesitan ejecutar múltiples tareas de forma simultánea.

Entre sus principales características destacan:

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Procesador de alto rendimiento para juegos y productividad.

Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX (según la configuración).

Pantalla Full HD con alta tasa de refresco para imágenes fluidas.

Memoria RAM de última generación para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Unidad SSD de gran velocidad para iniciar Windows y cargar juegos en segundos.

Sistema de refrigeración optimizado que ayuda a mantener temperaturas estables durante largas sesiones de uso.

Teclado retroiluminado para jugar o trabajar con mayor comodidad.

Ideal para jugar y trabajar

La Lenovo LOQ no solo está pensada para videojuegos. Gracias a su potencia, también es una excelente opción para:

Edición de fotografías y video.

Diseño gráfico.

Modelado 3D.

Programación.

Streaming.

Trabajo remoto.

Estudiantes universitarios que utilizan software especializado.

Su combinación de procesador, gráficos dedicados y almacenamiento SSD permite realizar tareas exigentes sin experimentar ralentizaciones.