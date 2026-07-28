La actriz Aylín Mujica compartió el último mensaje de voz que recibió de su hijo Mauro, quien falleció hace una semana a los 33 años en Barbados.

En entrevista con el programa "La Mesa Caliente", de Telemundo, la actriz cubana recordó que su hijo le había dicho días antes que ya se encontraba recuperado de los problemas de salud que había enfrentado.

En el audio, Mauro, quien se desempeñaba como DJ y productor bajo el nombre artístico de MAAHEZ, intentó tranquilizar a su madre asegurándole que los medicamentos habían surtido efecto.

"Dicen que tengo, o tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe, todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien", se escucha decir al joven.

Aylín Mujica con su hijo Mauro.

La neumonía antecedió a la tragedia

Durante la entrevista que Mujica ofreció hace unos días, explicó que Mauro padecía una neumonía cuando decidió viajar a Barbados. Aunque él le aseguró que ya estaba recuperado, horas después recibió una llamada que cambiaría su vida.

Una amiga de Mauro le informó que el joven había sufrido una convulsión mientras jugaba futbol en la playa. La actriz logró comunicarse con él mediante una videollamada cuando era trasladado en una ambulancia.

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Al llegar al hospital, los médicos detectaron que tenía un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. Pese a los múltiples intentos por reanimarlo, Mauro perdió la vida.

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Aylín Mujica llegó cuando su hijo ya había fallecido

La actriz se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del reality "Top Chef VIP" cuando recibió la noticia de la emergencia médica. De inmediato viajó a Barbados, pero cuando llegó su hijo ya había muerto.

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Acompañada por su exesposo Osamu Menéndez, padre de Mauro, inició los trámites para repatriar los restos del joven a Miami, ciudad donde reside la actriz.

Mujica explicó que el proceso ha sido más lento de lo esperado y reveló que la última voluntad de su hijo era ser cremado, por lo que finalmente trasladarán sus cenizas cuando esto sea posible.

La actriz también contó que al arribar a la isla vivió momentos de angustia, ya que inicialmente no lograban localizar el cuerpo de Mauro. Tras buscar en hospitales y morgues, finalmente descubrieron que había sido trasladado a una funeraria.

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Aylín Mujica en su entrevista, emitida el jueves 23 de julio, en "La mesa caliente", programa de Telemundo. Fotos: YouTube

El testimonio de Aylín Mujica y el último mensaje de voz de su hijo han conmovido a miles de personas en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo para la actriz.

Y aunque algunos criticaron a la cubana por acceder a una entrevista tras la reciente muerte de su hijo, otros aplaudieron su valor, el amor que muestra al hablar de su hijo y la fortaleza que tiene de seguir adelante por ella y por los otros dos hijos que tiene, Alejandro y Violeta.

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