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La actriz y conductora Aylín Mujica le tenía mucho miedo a la muerte, en más de una ocasión habló sobre el tema en programas de televisión, incluso se declaró tanatofóbica, un problema que padece desde que es niña; hoy, a sus 51 años sufre la muerte de su hijo mayor Mauro, quien perdió la vida a sus 33.
La cubana Aylín, rostro conocido y querido en la televisión mexicana, se encontraba en Colombia grabando un reality cuando le avisaron que su hijo había muerto, y aunque aún no dan una versión oficial de las causas de su fallecimiento, se sabe que estaba enfermo de neumonía, se habría ejercitado y se sintió mal.
A pesar de que Mauro habría sido trasladado a un hospital, no lograron salvarlo; en redes, Mujica lo despidió con un amoroso mensaje y con una petición: que le enviara fuerza para poder soportar tanto dolor.
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¿Qué ha dicho Aylín Mujica sobre la muerte?
Aylín Mujica se declaró tanatofóbica, una persona con tanatofobia, la cual padece un miedo extremo, irracional y persistente a la propia muerte o al proceso de morir.
A diferencia del temor existencial normal, este trastorno genera ansiedad paralizante, ataques de pánico, conductas de evitación (como negarse a ir al médico) y pensamientos obsesivos que interfieren gravemente con su vida diaria.
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Así lo compartió en una charla con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver cuando el preguntaron si le tenía miedo a la muerte.
"Sí... me da mucho miedo el pensar, lo tengo desde niña, eso es bien interesante... La tanatofobia existe, fobia a la muerte", expresó.
Dijo que le tenía miedo al hecho de no estar y no poder ver más a sus seres queridos.
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"Le tengo miedo a no estar consciente en esta dimensión, a no estar, a no existir; a no ver a mi padre a mi madre a mis hijos".
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Admitió que no era poca cosa ese problema que tenía y que debía trabajarlo con un especialista.
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"Tengo un rollo con eso muy grave".
En otra ocasión explicó por qué de ese temor:
"Yo tengo mucho miedo a morir porque... ese momento de pensar que nunca más vas a ver a tus hijos, o a tu familia, o a tus padres, soy tanatofóbica, me declaro tanatofóbica", reiteró.
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En esa ocasión, Aylín Mujica comentó que no le parecía justo que después de trabajar tanto y de echarle energía linda a la vida, se tenga uno que ir.
La cubana está recibiendo decenas de comentarios de amor y de apoyo ante la tragedia familiar de la muerte de su hijo mayor, quien era DJ y productor musical.
¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica que murió?: construyó una carrera como DJ y productor musical
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