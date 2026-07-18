Aylín Mujica recordó a su hijo Mauro como un ser lleno de luz, amor y alegría, lo despidió en redes con un emotivo mensaje en el que destacó la huella que dejó en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

La actriz y conductora expresó el profundo dolor que enfrenta por su partida y pidió fortaleza para poder sobrellevar esta pérdida.

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo", escribió.

Mauro Menéndez era hijo de Aylín Mujica y, además de ser reconocido por su vínculo con la actriz, desarrolló su propio camino dentro de la música. A lo largo de los últimos años construyó una carrera como DJ y productor musical, una faceta en la que encontró una de sus grandes pasiones.

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Aylín Mujica y Mauro, su hijo, fallecido a los 30 años. Instagram aylinmujic

En su mensaje, Aylín destacó la personalidad de su hijo y aseguró que su ausencia deja un vacío difícil de explicar.

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"Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida", expresó la actriz.

Mauro fue recordado por su familia y amigos como una persona con gran sensibilidad y una energía positiva que compartía con quienes lo rodeaban. Su trabajo en la música le permitió desarrollar una identidad propia y alejarse del camino artístico de su madre para crear su propio legado.

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La actriz también agradeció las muestras de cariño que ha recibido de amigos y compañeros tras la muerte de su hijo.

"Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor", escribió.

La actriz y conductora cubana Aylín Mújica tiene tres hijos: Mauro, Alejandro y Violeta. Nacidos de tres matrimonios distintos.

Finalmente, Aylín Mujica reiteró el amor que siente por su hijo y compartió unas últimas palabras para él: "Te amo con mi vida mi Mau querido".

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Aunque la conductora no ha dado detalles sobre la muerte de su hijo, se sabe que Mauro estaba enfermo de neumonía, habría hecho ejercicio y sufrió una crisis, a pesar de que fue trasladado al hospital no fue posible salvarle la vida.

Aylín es también madre de Alejandro y Violeta.

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