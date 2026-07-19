Todo está listo para el duelo más atractivo de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde Chivas y Toluca se miden en el Estadio Akron para darle inicio a su participación en esta campaña.

Hace unas semanas se acabó la fiebre mundialista en Jalisco, donde se vivieron algunos juegos de la Copa del Mundo 2026 en el estadio Guadalajara, pero ahora el Rebaño regresa a casa para hacer su debut en un torneo más.

Los rojiblancos quieren aprovechar su primer localía del certamen para sacar su primera victoria y arrancar con el pie derecho este Apertura 2026, pero enfrente tienen a uno de los rivales más complejos de los últimos años.

El cuadro choricero es el actual campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF, por lo que también llegan con toda la intención de sacar los tres puntos en esta visita.

MINUTO A MINUTO DEL CHIVAS VS TOLUCA

Universal Deportes 08:34 PM Minuto 58 Roberto Alvarado remata de cabeza, pero su cabezazo va sin fuerza

Universal Deportes 08:32 PM Minuto 55 Entre Armando González al campo de juego

Universal Deportes 08:25 PM Minuto 50 TARJETA ROJA PARA CHIVAS Sepúlveda se va expulsado por un codazo a un futbolista de Toluca

Universal Deportes 08:23 PM Minuto 48 Sepúlveda de Chivas se va pintado de amarillo

Universal Deportes 08:20 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 08:05 PM ¡Medio tiempo!

Universal Deportes 07:56 PM Minuto 45+6 Castro se queda cerca del segundo del Toluca

Universal Deportes 07:53 PM Minuto 42- GOOOOOOOOOOOL DEL TOLUCA Alexis Vega cobra de Panenka el penalti para darle la ventaja al Toluca

Universal Deportes 07:50 PM Minuto 40- Penalti para Toluca Una mano de Luis Romo en el área es señalada como penalti

Universal Deportes 07:49 PM Minuto 39 El árbitro revisa el VAR para un posible penalti a Toluca

Universal Deportes 07:47 PM Minuto 36 Días Price saca un potente disparo contra el Tala Rangel

Universal Deportes 07:43 PM Minuto 32 Kevin Castañeda estuvo a centímetros de abrir el marcador

Universal Deportes 07:41 PM Minuto 30 Chivas no encuentra cómo dañar al Toluca

Universal Deportes 07:37 PM Minuto 26 El partido se parte, ninguno de los equipos se adueña del esférico

Universal Deportes 07:30 PM Minuto 20 Tiro de esquina a favor de Chivas

Universal Deportes 07:26 PM Minuto 15 Richy Ledezma dispara con peligro; Luis García evita el gol de Chivas

Universal Deportes 07:25 PM Minuto 14 Jesús Angulo manda su disparo por encima del arco de las Chivas

Universal Deportes 07:20 PM Minuto 9 Canelo Angulo pedía una amarilla para Diego Campillo de Chivas

Universal Deportes 07:15 PM Minuto 5 Alexis Vega se queda cerca de abrir el marcador para Toluca

Universal Deportes 07:09 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en el Chivas vs Toluca