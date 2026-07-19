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Todo está listo para el duelo más atractivo de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde Chivas y Toluca se miden en el Estadio Akron para darle inicio a su participación en esta campaña.
Hace unas semanas se acabó la fiebre mundialista en Jalisco, donde se vivieron algunos juegos de la Copa del Mundo 2026 en el estadio Guadalajara, pero ahora el Rebaño regresa a casa para hacer su debut en un torneo más.
Los rojiblancos quieren aprovechar su primer localía del certamen para sacar su primera victoria y arrancar con el pie derecho este Apertura 2026, pero enfrente tienen a uno de los rivales más complejos de los últimos años.
El cuadro choricero es el actual campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF, por lo que también llegan con toda la intención de sacar los tres puntos en esta visita.
MINUTO A MINUTO DEL CHIVAS VS TOLUCA
Universal Deportes 08:34 PM
Minuto 58
Roberto Alvarado remata de cabeza, pero su cabezazo va sin fuerza
Universal Deportes 08:32 PM
Minuto 55
Entre Armando González al campo de juego
Universal Deportes 08:25 PM
Minuto 50 TARJETA ROJA PARA CHIVAS
Sepúlveda se va expulsado por un codazo a un futbolista de Toluca
Universal Deportes 08:23 PM
Minuto 48
Sepúlveda de Chivas se va pintado de amarillo
Universal Deportes 08:20 PM
¡Comienza la segunda parte!
Universal Deportes 08:05 PM
¡Medio tiempo!
Universal Deportes 07:56 PM
Minuto 45+6
Castro se queda cerca del segundo del Toluca
Universal Deportes 07:53 PM
Minuto 42- GOOOOOOOOOOOL DEL TOLUCA
Alexis Vega cobra de Panenka el penalti para darle la ventaja al Toluca
Universal Deportes 07:50 PM
Minuto 40- Penalti para Toluca
Una mano de Luis Romo en el área es señalada como penalti
Universal Deportes 07:49 PM
Minuto 39
El árbitro revisa el VAR para un posible penalti a Toluca
Universal Deportes 07:47 PM
Minuto 36
Días Price saca un potente disparo contra el Tala Rangel
Universal Deportes 07:43 PM
Minuto 32
Kevin Castañeda estuvo a centímetros de abrir el marcador
Universal Deportes 07:41 PM
Minuto 30
Chivas no encuentra cómo dañar al Toluca
Universal Deportes 07:37 PM
Minuto 26
El partido se parte, ninguno de los equipos se adueña del esférico
Universal Deportes 07:30 PM
Minuto 20
Tiro de esquina a favor de Chivas
Universal Deportes 07:26 PM
Minuto 15
Richy Ledezma dispara con peligro; Luis García evita el gol de Chivas
Universal Deportes 07:25 PM
Minuto 14
Jesús Angulo manda su disparo por encima del arco de las Chivas
Universal Deportes 07:20 PM
Minuto 9
Canelo Angulo pedía una amarilla para Diego Campillo de Chivas
Universal Deportes 07:15 PM
Minuto 5
Alexis Vega se queda cerca de abrir el marcador para Toluca
Universal Deportes 07:09 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Ya rueda el balón en el Chivas vs Toluca
Universal Deportes 06:43 PM
¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Toluca?
EL partido comienza a las 19:07 horas del centro de México y se podrá ver en Amazon Prime
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