En un abrir y cerrar de ojos, la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX llega a su fin este mismo sábado con el partido del Querétaro frente al América en el estadio Corregidora.

Los Gallos Blancos arrancan su torneo con el gran reto de enfrentarse a las Águilas, con toda la intención de buscar un resultado rompe quinielas y así comenzar con el pie derecho su participación este torneo del futbol mexicano.

Guillermo Almada comienza de forma oficial su etapa como entrenador del cuadro azulcrema, al cual llega después de haber pasado por España con el Real Valladolid y el Real Oviedo.

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En medio de tantas críticas por no traer fichajes de alto peso, la afición americanista espera que su equipo responda con una victoria en este primer partido del torneo.

Con todo el favoritismo puesto en ellos, el equipo de Coapa entra a este primer juego de la campaña con cierta presión de sacar un gran resultado a su favor para poder restarle un poco a las críticas que han recibido por la falta de refuerzos.

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Querétaro vs América: Canal y horario para ver EN VIVO el partido de la Liga MX