El Estadio BBVA volvió a respirar Liga MX después de su papel como escenario de la Copa del Mundo 2026. El 'Gigante de Acero' cambió los recuerdos mundialistas por el color albiazul y Rayados respondió con una victoria de 3-2 sobre Santos, un resultado que alimenta la ilusión de una afición que espera dejar atrás varias campañas de decepciones.

La nueva etapa de Matías Almeyda arrancó con autoridad. Monterrey mostró intensidad desde el silbatazo inicial y muy pronto obligó a Carlos Acevedo a convertirse en protagonista con varias intervenciones que evitaron una desventaja temprana. El guardameta santista sostuvo a su equipo durante varios minutos, aunque la resistencia tuvo fecha de caducidad.

Al minuto 19 apareció Lucas Ocampos para abrir el marcador con un disparo cruzado tras una asistencia de Diego Rossi. El argentino repitió la dosis apenas cinco minutos después, ahora con un remate preciso que nació de un servicio de Óliver Torres. Santos apenas trataba de acomodarse cuando el vendaval regiomontano volvió a golpear.

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'Tecatito' Corona firmó el tercer tanto al 31 con una definición desde un ángulo complicado tras un veloz contragolpe encabezado por Lucas Ocampos.

Los Guerreros encontraron una pequeña reacción antes del descanso. Lucas Di Yorio descontó al minuto 40 después de una jugada insistente del ataque lagunero, aunque el 3-1 no cambió el dominio que Monterrey ejerció durante la mayor parte del encuentro.

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En el complemento el ritmo bajó. Rayados administró la ventaja con inteligencia, mientras Santos buscó acercarse sin encontrar mucha claridad. Aún así, en el añadido (96'), Eduardo Aguirre cerró la pinza tras un tiro de esquina para marcar el segundo del equipo de La Comarca, un tanto que de poco sirvió a la causa santista.

El debut dejó señales positivas para Monterrey. El proyecto de Almeyda dio su primer paso con personalidad, orden y contundencia. Del otro lado, Renato Paiva tendrá bastante trabajo para reconstruir a un Santos que aún busca el rumbo.