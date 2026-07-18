La actriz Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez, quien desarrolló una carrera en la escena de la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, el DJ habría fallecido luego de que se complicara una neumonía que presuntamente padecía y con la que habría viajado a Barbados. Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Mujica recibió la noticia del fallecimiento mientras se encuentra en Colombia, donde participa en las grabaciones del reality "Top Chef VIP" para Telemundo.

Mauro encontró en la música su mayor pasión y logró abrirse paso como DJ y productor musical. Con el proyecto MAAHEZ, se especializó en géneros como house, tech house, latin house y moombahton, además de colaborar con artistas como DVBBS, Good Times Ahead (GTA), Jenn Morel y San Pacho.

Entre las producciones que lanzó destacan "Tequila", en colaboración con San Pacho, además de "Isla de Mujeres", "Dirty Flow", "Matadora" y "Safari".

Su actividad en redes sociales se mantenía constante. De hecho, su última publicación en Instagram fue el 7 de julio, cuando compartió varias fotografías junto a su equipo de sonido acompañadas del mensaje: "música real".

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Aylín Mujica con su hijo Mauro.

El hijo mayor de Aylín Mujica

Mauro Menéndez fue el primogénito de Aylín Mujica, fruto del matrimonio que la actriz sostuvo con el artista cubano Osamu Menéndez.

En una entrevista con la locutora Cora Nelda González, la actriz recordó que desde que tenía 13 años soñaba con convertirse en madre, pues, según sus propias palabras, "amaba los bebés".

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Ese deseo se cumplió cuando tenía apenas 19 años, edad en la que nació Mauro. En la misma conversación, Mujica recordó que su matrimonio duró cerca de tres años y que era "muy chavita" cuando formó su primera familia.

La actriz cubana Aylín Mujica tiene tres hijos, cada uno fruto de una relación diferente. Mauro es el mayor.

Aunque se convirtió en madre siendo muy joven, la actriz ha contado que se dedicó por completo a criar a su hijo, quien con el paso de los años transformó su pasión por la música en una carrera profesional que lo llevó a colaborar con reconocidos exponentes de la música electrónica.

Aylín es también madre de Alejandro y Violeta; Alejandro Gavira Jr. es fruto de la relación de la actriz con Alejandro Gavira. Violeta Valenzuela es la hija menor de la actriz y la única niña, producto de su matrimonio con el actor colombiano Gabriel Valenzuela.

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La conductora de 51 años agradeció en redes sociales el apoyo de la gente, de sus compañeros, colegas, amigos y familia en este momento en el que está "devastada".

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Mauro Menéndez siguió su pasión por la música electrónica, colaboró con reconocidos artistas internacionales y mantenía activa su carrera hasta días antes de su muerte. Instagram maahez

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