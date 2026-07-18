Este sábado los Pumas hacen su presentación en el torneo Apertura 2026 cuando reciban en el estadio Olímpico Universitario al Pachuca.

Este será un partido con mucho morbo, ya que los universitarios presentan a su nuevo director técnico, Esteban Solari, quien dejó a los Tuzos para irse a CU. Su lugar, lo tomó Benjamín Mora.

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Con el peso de haber perdido la última final del futbol mexicano, los Pumas necesitan empezar el torneo con una victoria que empiece a sanar las heridas de una afición decepcionada con su directiva por la falta de refuerzos, y con Efraín Juárez por haber abandonado al equipo sin darles la cara.

Si bien Pumas perdió contra América de Cali en un partido amistoso, este será el verdadero comienzo de la era Solari al frente del equipo y lo hará como local.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido correspondiente a la jornada 1.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Pumas vs Pachuca?

Día: sábado 18 de julio

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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