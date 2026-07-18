Con la ilusión renovada, los Pumas debutan en el Apertura 2026, recibiendo al Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

De la mano de Esteban Solari, el equipo auriazul comienza un nuevo torneo, donde luchará por el título que se le escapó hace un par de meses.

La escuadra felina se presenta en CU con la necesidad de ganar, para comenzar el torneo con el pie derecho y dejar atrás los fantasmas de la derrota con el Cruz Azul, en la final del Clausura 2026.

La victoria sobre los Tuzos sería fundamental para que los seguidores auriazules se enganchen con el proyecto del Tano, que no comenzó de la mejor manera con el descalabro frente al América de Cali, en el último amistoso de preparación.

El caprichoso destino hizo que el director técnico argentino se enfrente, rápidamente, a su exequipo, al que dejó por la institución que “le llegó al corazón” y por la cual siente un “amor especial desde hace 20 años”.

Por si fuera poco, en los últimos años, la rivalidad entre los Pumas y el Pachuca ha aumentado.

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