En 1999, Silvia Albarenque entró al Convento de Nogoyá, en Entre Ríos, Argentina, buscando ser Carmelita Descalza, pero fue secuestrada por 15 años. Nadie sabía de eso hasta que su caso salió a la luz pública en 2016, gracias a una investigación periodística que hizo abrir un caso judicial en contra de las religiosas culpables.

Una década después de darse a conocer el caso, ahora se ha convertido en una serie televisiva que verá la luz en septiembre próximo por HBO Max, llevando en los protagónicos a las argentinas Carolina Kopelioff ("Soy Luna"), como la joven violentada, aunque con el nombre de Clara y Lorena Vega ("Envidiosa"), en el papel de la Madre Superiora.

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"Cautiva" es el nombre del serial conformado por seis episodios y en cuyo elenco también se encuentra Julieta Zylberberg ("Relatos salvajes").

“Es la historia real de una chica que entra a los 18 años a un convento y queda secuestrada, es torturada física y psicológicamente, de 1999 a 2013. Uno pensaría que fue hace tiempo, pero no es así”, comenta Kopelioff a EL UNIVERSAL.

"Cautiva" se filmó este mismo año en locaciones argentinas. En la vida real, la religiosa culpable fue condenada a tres años de prisión, convirtiéndose en el primer caso en el país sudamericano.

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“La chica logró salir y pedir justicia, volvió a rearmar su vida y su persona, pero fue difícil”, apunta Kopelioff.

La actriz estuvo recién en México como invitada a los Premios Platino, a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica, donde se presentó un adelanto de la producción que estrena en dos meses.

Kopelioff forma parte de una comunidad, la artística, que con el ingreso de Javier Milei a la presidencia del país sudamericano en 2023, se ha visto golpeada con reducciones al presupuesto cultural.

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“Está difícil, hay poca producción, el panorama es triste la verdad, ojalá pronto cambie u poco la situación”, dice la actriz.

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“Espero vivir en Buenos Aires siempre, pero me encantaría poder trabajar en otros lugares, donde sea, donde haya otras responsabilidades, si me invitan a México, a España, para trabajar tres meses en un proyecto interesante, con gusto iría”, subraya.

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