El disfrute de la final del Mundial 2026 pide reserva, comida sabrosa, pantallas suficientes y una barra que entienda el ritmo de las emociones. El pulso de los mexicanos como anfitriones se ha dejado sentir no sólo en las calles, sino en propuestas creadas para contagiar euforia futbolera alrededor de la mesa.

Estación Maizajo convirtió Indianilla en un pop-up para gozar el torneo entre maíz, comunidad y cocineros de primera. W Mexico City se lanzó a la calle con pantalla, food truck y chefs invitados; Salazar frente al Ángel se convirtió en Grada.

En esta selección hay jugadores para el coqueteo, para el oficinista que no termina de revisar correos, para la sobremesa familiar y para la algarabía de hermanarse con perfectos desconocidos al sonoro rugir de un gol. Arma tu alineación y elige el sitio donde el partido España vs. Argentina encaje con tu agenda y compañía.

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Con ligue: La Cocina del Bizco

No hay mejor lugar para conciliar al “tinderello” con la agenda futbolística. Entre el ruido de las conversaciones, las cañas bien servidas, los vermuts en saque de banda y las tapas goleadoras, los nervios de la etapa “quedabién” quedarán en el olvido.

Jesús Pedraza es el chef y gran anfitrión de esta taberna española despojada de todo protocolo. El lugar es un rincón de Madrid en la Condesa y esa es su mayor virtud: aquí podrás compartir platos y descubrir que una buena cita puede decidirse en tiempos extra.

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Si el partido baja de intensidad, siempre habrá una croqueta, una ración de jamón o un arroz meloso para rescatar el momento. La Cocina del Bizco es un sitio con suficiente sabor para romper el hielo, identidad para guardar en la memoria y jolgorio como antídoto contra los silencios incómodos.

Ometusco 1, Hipódromo Reservas en OpenTable

Foto: cortesía La Cocina del Bizco

Con amigos extranjeros: Tenampa

Parecería una obviedad, pero es una oportunidad irrepetible para enmarcar en una postal viva de la Ciudad de México la memoria de una final de campeonato. Ningún otro sitio en esta urbe puede presumir de haber visto a locales y foráneos celebrar, cantar y ahogar penas desde 1925.

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Mariachi, tequila, cocina jalisciense y ese ritual chilango que vuelve la música idioma compartido son planazo para cualquiera que venga de tierras lejanas. Más de 100 años de historia y grandes personajes de la vida artística, cultural y política lo confirman.

Para la ocasión, el salón adapta su repertorio con himnos nacionales interpretados en vivo, cierre musical dedicado a la selección campeona y, por si las emociones no estuvieran ya a flor de piel, habrá artista sorpresa. El Tenampa les mostrará a esos amigos extranjeros por qué México convierte cualquier celebración en espectáculo colectivo.

Plaza Garibaldi 12, Centro Histórico 55 5526 4080

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Foto: cortesía El Tenampa

En familia: Los Panchos

Este restaurante ha atestiguado las tres Copas del Mundo organizadas en México, así que domina el ritual: familias completas a la mesa, carnitas para taquear al centro y conversaciones sobre si era o no tarjeta amarilla.

Lejos de quedarse en la nostalgia, la casa decidió jugar el torneo con ediciones especiales de sus cervezas Cobriza, tacos de temporada y degustaciones de mezcal y tequila montadas sobre una pequeña cancha de futbol.

Los Panchos es el sitio idóneo para reunir varias generaciones alrededor de la mesa sin pelear por el menú o el ritmo del servicio. Ochenta años de trayectoria dan fe de que este es un favorito con tradición viva para los abuelos y vigencia suficiente para los centennials.

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Tolstoi 9, Anzures Reservas: https://lospanchos.mx

Foto: cortesía Tenampa

Plan para llevar: Here We Goal Hotel W

El Hotel W entendió perfectamente al paseante por Polanco, ese que cruza Campos Elíseos, sin la previsión de una reserva, sin planes específicos más que disfrutar del ambiente deambulando por calles cercanas a Reforma, el corazón de los festejos.

Por eso, sacó el Mundial literalmente a la banqueta. "Here We Goal!" convirtió el acceso del hotel en un food truck donde siete chefs reinterpretan platillos de países anfitriones y visitantes. Es un formato ágil, pensado para comer bien sin encerrarse y con propuestas que caben fácilmente en una bolsita para llevar.

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Ara Patiño, Luvina Quemain, Scarlett Lindeman, Cesc Durán, Rodrigo Carrasco, Andrea Sayeg y Matías Gallegillo son los cocineros en la alineación detrás de esta jugada maestra. Para acompañar hay café y cerveza; para no perder detalle mientras ordenas, pantalla gigante.

Campos Elíseos 252, Polanco

Foto: cortesía Hotel W

Con colegas: Presidente InterContinental

El espacio para quienes quieren convertir la final en una extensión amable de su agenda profesional. Más que transmisión, aquí hay producción.

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El Presidente montó un "InterContinental Stadium" dentro del Salón Castillo: pantalla curva de 37 metros, mobiliario lounge, música, experiencias previas y una oferta gastronómica diseñada para disfrutar minuto a minuto sin tener que preocuparte por buscar comida; hay alitas, nachos, hamburguesas, pizzas y coctelería de todos los colores y sabores.

Ya de paso, date una vuelta por el bar Epicentro, sede de una exposición con objetos emblemáticos del legendario portero mexicano Jorge Campos. Hay jerseys, guantes, balones autografiados, reconocimientos y fotografías históricas.

Las pantallas se han apoderado prácticamente de todo el hotel. Y quienes prefieran una experiencia al aire libre con comida callejera de los países que se disputan la final, The Palm alberga Meat the Match, un food truck con platillos indulgentes y algunos clásicos del chef José Luis Ronquillo.

Campos Elíseos 218, Polanco 55 5327 7700

Foto: cortesía Hotel Presidente

Con toda la banda: Estación Maizajo

Nunca falta el alma de la fiesta incapaz de decidirse por un círculo u otro. Pues este es el plan donde caben amigos de los amigos, agregados culturales y varios más. Estación Maizajo convirtió el torneo en fiesta gastronómica con el maíz como lenguaje común entre cocineros, visitantes y aficionados.

Sus “Maizajadas” reunieron a algunos de los chefs más destacados del país. Desfilaron por ahí Javier Plascencia, Alfredo Villanueva, Gerardo Vázquez Lugo, Joel Ornelas, Fabiola Escobosa, por mencionar algunos.

En este espacio el futbol es fiesta colectiva y detonador para hablar de territorio, agricultura, tortillas y talento gastronómico hecho en México. La programación del pop up siguió el ritmo del torneo y la Maizajada de clausura promete ser inolvidable.

Estación Indianilla, Dr. Claudio Bernard 111, Doctores Reservas: www.covermanager.com

Foto: Estación Maizajo

Con tus papás: La Cabrera

Cortes en término perfecto al centro, porciones generosas, vinos para escoger (por copa o botella) y un ambiente donde el partido puede convivir con la comida dominical y los recuerdos de El Pique, Pelé o Maradona en un empate apacible.

Este es uno de los lugares en la Ciudad que rinde el debido homenaje a los favoritos gastronómicos de Messi: la milanesa napolitana y el asado. El chef Marcelino Castro es un maestro de la parrilla y la cocina argentina.

Pantallas para no perder detalle, un servicio esmerado y una atmósfera que invita a la sobremesa entre alfajores, carajillos y charla futbolera sin barullo ensordecedor es lo que promete este rincón de Argentina en la Roma.

Av. Álvaro Obregón 21-int 1, Roma Norte Reservas: lacabrera.com.mx

Foto: cortesía La Cabrera

Con tus suegros: Wellington Wine Bar

Para esas conversaciones que requieren algo más que diplomacia, un buen filete Wellington ayuda bastante. La propuesta para impresionar a la familia política sin perderte el partido es dos por uno: comer en One Pound y darle el estrenón a Wellington, su nuevo wine bar.

One Pound entiende que el reto no es el partido, sino sobrevivir a las preguntas de la suegra mientras todos esperan el primer gol. Su cocina británica contemporánea será una forma elegante de quitarle presión al marcador y a la mesa.

Wellington ofrece la atmósfera perfecta para complacer al suegro: coctelería, whisky, gin y vinos de alta gama por copeo enmarcados por una decoración clásica, detalles en madera y un aire muy brit.

Rooftop. Monte Everest 720, Lomas de Chapultepec Reservas en OpenTable

Foto: cortesía Wellington Wine Bar

Con los amigos de la cascarita: Grada

Para sentirte en la tribuna, pero con servicio de mesa, durante la copa el restaurante Salazar se transformó temporalmente en Grada. En su espacio la programación cambió al ritmo del torneo: barras y cocineros invitados, música y una agenda en evolución continúa.

En el menú, estrenado para la ocasión, hay lengua adobada, sope de tripa, taco de chamarro y hasta pollito rostizado entre otros antojos que saben a triunfo y cantina.

Aquí el partido es sólo una parte del plan. Cuando termina el silbatazo, la jornada continúa con MIMI Disco, DJs y una de las mejores vistas al Ángel de la Independencia. Es el lugar perfecto para quienes no quieren que la celebración acabe en el minuto 90.

Paseo de la Reforma 333, Piso 8, Cuauhtémoc Reservas en OpenTable

Foto: cortesía Grada

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