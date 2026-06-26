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La pasión por el Mundial 2026 no se detiene, distintas bodegas y casas han lanzado ediciones especiales inspiradas en la justa futbolera. Conoce algunas de ellas.
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Tequila que homenajea al Coloso de Santa Úrsula
Tequila Casa Dragones presentó la edición especial Casa Dragones × El Coloso de Santa Úrsula, una pieza curada por el artista contemporáneo Gabriel Orozco que pasa a formar parte de los Artist Editions de la casa.
La botella rinde homenaje al antes llamado Estadio Azteca, una de las obras más significativas de la arquitectura moderna concebido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 1966 y que, por tercera vez, recibe un Mundial en su cancha.
Para esta edición especial, la botella fue intervenida con un fino grabado directo sobre el vidrio, mientras que una cinta verde abraza el cuello del decantador con las fechas grabadas de las Copas Mundiales celebradas en territorio nacional: 1970, 1986 y, ahora, 2026.
La Edición Especial "El Coloso de Santa Úrsula" tiene un tiraje limitado de 2,026 piezas y se puede adquirir a través de la tienda en línea de la marca o su servicio de concierge.
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Vino de anfitriones excepcionales
Monte Xanic presenta Calixa Edición “Anfitrión Excepcional”, una colección conmemorativa integrada por 12 etiquetas de Calixa Cabernet Sauvignon–Syrah 2025, inspiradas en las naciones que visitan nuestro país durante el Mundial.
Calixa, —cuyo nombre deriva de Cali, casa, y Xa, Xanic— es un vino ensamble elaborado con 80% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah. Criado en roble francés, proviene del Valle de Ojos Negros y el Valle de Guadalupe, y cuenta con 12.8% de grado alcohólico.
Se puede disfrutarse solo o para maridar carnes asadas, antojitos mexicanos, quesos jóvenes y charcutería.
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La colección Calixa Edición “Anfitrión Excepcional” estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias en tiendas departamentales, canales especializados y plataformas de e-commerce.
Whisky y una chilena histórica
Johnnie Walker Red Label presenta un diseño de edición limitada de su icónica botella. Por primera vez en más de 100 años, el Striding Man cambió de postura con motivo de la Copa del Mundo.
Los fans podrán adquirir alguno de los tres diseños diferentes que adornan la botella de whisky, siendo una de ellas la famosa chilena.
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La botella con diseño edición limitada de Johnnie Walker Red Label estará disponible por tiempo limitado en puntos de venta seleccionados a nivel nacional.
De igual manera, la marca reclutó a la leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez, quien es la imagen de la nueva campaña Canta & Keep Walking.
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Las botellas edición especial que celebran la pasión por el futbol