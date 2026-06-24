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La fiebre por el Mundial 2026 y la visita de cientos de turistas a la Ciudad de México, ha creado la oportunidad perfecta para que los amantes del pan de muerto disfruten de esta delicia fuera de su temporada habitual.
Conoce algunas de las panaderías que lo tienen disponible por tiempo limitado durante este verano.
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Cardín Pastelería
A través de su Instagram, la famosa pastelería ubicada en la Roma, anunció que su pan de muerto tradicional, y elaborado artesanalmente, estará disponible durante una corta temporada.
El pan de muerto de Cardín estará a la venta hasta el 20 de julio en su sucursal de Coahuila 68, en la colonia Roma Norte. Abren de martes a sábado de 8 a 20 horas y los domingos de 8 a 15 horas.
Fruto de Horno
Al sur de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de Tlalpan, se encuentra Fruto de Horno, una pintoresca cafetería conocida por su repostería y bebidas de temporada.
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Durante estas semanas de futbol, decidieron adelantarse y consentir a sus clientes con su rico pan de muerto. Lo puedes encontrar azucarado, simple y hasta relleno.
Fruto de Horno se ubica en Congreso 79, local 3 en el Centro de Tlalpan. Abren de martes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos de 11 a 20 horas.
Bake
En esta rica pastelería y panadería con sucursales en Bosques y Polanco, también podrás encontrar el pan de muerto tradicional durante esta temporada mundialista.
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Su pan de muerto es el tradicional azucarado y tiene un costo de 52 pesos la pieza. Está disponible en ambas sucursales: Plaza Bosques (Bosque de Ciruelos 278, colonia Bosques de las Lomas, en un horario de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábado de 9:30 a 17 horas y domingo de 11 a 16 horas) y Polanco (Masaryk 29, Polanco Sección V, en un horario de lunes a viernes de 7 a 18 horas.)
También cuentan con venta en línea con la opción de pick-up en sus sucursales.
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