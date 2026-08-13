A partir de la organización de los espacios públicos y la planeación de una metrópoli es como se definen las oportunidades y limitaciones de quienes la habitan, ya que en “el diseño urbano se establece quién tiene derecho a la Ciudad y quién no”, aseguró el arquitecto Felipe Leal Fernández, miembro del Colegio Nacional.

Durante la conferencia La Ciudad como escenario de inequidad, explicó que a partir del ordenamiento de una urbe se establece una desigualdad, lo cual ha derivado en freno al desarrollo social, humano, cultural y económico.

Felipe Leal dijo que la disparidad se puede ver en varios casos como la movilidad y el diseño del transporte para las zonas marginadas, ya que el traslado de las personas que viven en la periferia hacia el centro de la Ciudad suele ser caro y de bastante tiempo.

En el Aula Mayor del Colegio Nacional, el arquitecto refirió que la configuración de la Ciudad también impide que haya un acceso igualitario a sus habitantes de las oportunidades de trabajo, educación, salud y descanso.

“En muchas ocasiones se encuentran con pavimentos rotos, con falta de árboles, con tuberías expuestas, en fin, con una degradación física evidente. Esto busca impedir que cierto tipo de personas descansen o que los jóvenes se apropien del entorno, ocultando con ello la vulnerabilidad social en lugar de resolverla”, señaló.

Recordó el impacto que tiene en las personas su desarrollo en un entorno deteriorado y en uno que no, como las diferencias en los niveles de seguridad, violencia y las actividades delictivas.

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“La forma en que se diseñan muchas de las ciudades determina quién tiene acceso a oportunidades de vivienda digna, de seguridad, de espacios urbanos mucho más agradables y establecidos, de la movilidad, del acceso precisamente a sistemas de transporte en distancias menores y de mejor calidad, evidenciando una brecha entre las élites y los sectores marginados, porque sí establece, por pequeña que sea, un elitismo en el uso de la propia Ciudad”, enfatizó el especialista.

Felipe Leal mencionó que ante los problemas socioeconómicos de las metrópolis, se tienen que revisar y modificar las políticas públicas que están subordinadas a ciertos intereses, ya que en algunas ocasiones están equivocadas.

“En la Constitución de la Ciudad de México se habla del derecho a la Ciudad, como el derecho principalmente a acceder, que es un derecho humano, acceder a los servicios medianamente aceptables, a ser efectivo, que lo mismo implica el rediseño y creación de una nueva institucionalidad en el interior de la cual se apliquen las políticas públicas y urbanas ambientales sustentadas en criterios de universalidad, equidad y sostenibilidad económica, ambiental, cultural y de género”, añadió.

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Carlos Cruz Santiago, activista y presidente de Cauce Ciudadano, refirió que la desigualdad de las personas que viven en la periferia del Valle de México se nota en la calidad de los servicios médicos, educativos y de transporte que tienen.

Mario Luis Fuentes, economista y catedrático de la UNAM, refirió que toda arquitectura expresa una determinada idea de una sociedad, como una plaza pública para el encuentro de personas o una reja para separarlas. “El espacio urbano produce sociedad, contribuye a producirla”.

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