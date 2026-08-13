La moneda mexicana arrebató terreno al dólar por segundo día seguido y analistas coinciden en que romperá el piso de 17 unidades.

Durante la mañana del miércoles, el tipo de cambio llegó a pisar los 17.02 pesos por dólar y acabó en 17.06 en operaciones al mayoreo, de las cuales más de 80% se realizan en el exterior, según la más reciente encuesta del Banco de Pagos Internacionales.

El peso logró ayer su mejor cierre desde el 31 de mayo de 2024, cuando finalizó abajo de 17, indican los registros de Bloomberg.

La moneda se apreció 0.1%, ligó dos días en verde y suma una ganancia de 5.3% en este 2026, colocándose como la sexta divisa con mejor desempeño, ranking que lidera el peso colombiano.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.49 pesos en ventanillas de Banamex, una baja de cinco centavos frente al martes.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, opina que el peso se perfila para romper las 17 unidades, impulsado por el debilitamiento global del dólar y las expectativas de inversionistas por el rumbo de la política monetaria del Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed).

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La gestora de cartera senior en Franklin Templeton, Nadia Montes de Oca, opina que la principal variable que mueve hoy los mercados es la expectativa sobre la tasa de interés de la Fed.

“Si sale algún otro dato de la inflación y la Fed sale a bajar su tasa, podemos ver más flujos salir de Estados Unidos y regresar a niveles de 16”, señaló.

Desde su perspectiva, la paridad rondará entre 17 y 17.50 pesos mientras siga la incertidumbre sobre las acciones de la Fed.

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“Si se da el escenario contrario, que la Fed salga a subir su tasa, porque se está descontrolando la inflación y van a ser más agresivos, podríamos ver el caso contrario: un tipo de cambio por arriba de 18 pesos dependiendo de qué tan agresiva sea la Fed”, indicó.

El consenso del sector privado pronostica una paridad al mayoreo de 17.90 pesos al finalizar este año, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis la semana pasada.

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