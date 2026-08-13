León, Gto.— Bajo la mirada atenta de 50 cuidadores, 501 jóvenes presentaron este miércoles su examen de conocimientos de ingreso a la UNAM. La prueba se hizo en una computadora. En silencio total, deslizaban su lápiz mientras mantenían su mirada en el dispositivo electrónico.

En el salón Presidente del Hotel Real de Minas, académicos se movían entre las filas y detrás de los participantes, para evitar comunicación entre ellos.

En el lugar, 235 tabletas se quedaron apagadas por la ausencia de jóvenes de la Región Bajío convocados al examen de control presencial, tras la fallida prueba en línea en la que compitieron y resultaron aprobados.

Los estudiantes llegaron desde las primeras horas de este miércoles, algunos con los ojos enrojecidos o entre bostezos, porque tuvieron que madrugar o estudiaron hasta el último momento.

Ilya Martínez, Natalia García, Daniel Estrada y Santiago Rodríguez viajaron desde Morelia, en el vehículo que condujo Eduardo García, padre de su compañera, con la confianza de que les irá bien en el examen, porque en el que realizaron en línea les dio puntos de sobra para ingresar a la UNAM.

“Se sienten nervios”, expresó Ilya Martínez, aspirante a ingresar a Literatura Intercultural en la ENES Morelia.

[Publicidad]

A las 4 de la tarde comenzó el desfile de decenas de jóvenes con el folio impreso y una identificación oficial; formaron una fila que rebasó los 100 metros de largo en la banqueta del bulevar Adolfo López Mateos, en espera de que los coordinadores abrieran el barandal de acceso.

Se cubrían del sol con un folder o los papeles que portaban, el termómetro marcaba 28 grados a la sombra.

Con la ficha de ingreso en la mano o folders que se pegaban al pecho, entraron de 21 en 21 a la explanada del salón, algunos sonreían entre sí y otros avanzaban con el rostro serio. “¡Qué nervios!”, compartió una jovencita al lado de su madre, quien la cubría del sol con una sombrilla; le dio unas palmadas en el hombro y un abrazo.

[Publicidad]

“Momento de apagar los celulares... la ficha y la identificación”, les indicaban dos empleados de la UNAM que daban paso al salón.

La fila para ingresar, que rebasó los 100 metros de largo, comenzó a las 4 de la tarde. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Los convocados, la mayoría entre 17 y 24 años, llegaron con sus mamás, papás o ambos. “Dios te bendiga, hijo”, decía Elisa Estrada a su hijo, con quien llegó desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Francisco Ramírez, padre de Daniela, procedente de Querétaro y quien anhela entrar a la carrera de Ciencias de la Tierra en Juriquilla, externó que se han encomendado a todos los santos, aunque confió en que por sus méritos su hija será aprobada, porque si una vez ya pasó, lo volverá a hacer. Dijo que entró al concurso protegida por una medallita de la Virgen de Guadalupe que se encontró.

[Publicidad]

El examen comenzó a las 5 de la tarde y los alumnos tenían el tope de tres horas para responder. Sin embargo, algunos ingresaron a las 17:30 horas por el retraso de un autobús procedente de Querétaro.

Al menos 32 trabajadores docentes del campus de la UNAM realizaron el registro presencial como observadores de la aplicación del examen, pero en el aula más de 50 personas hacían el papel de vigilantes.

El primero

Daniel Estrada fue el primero en salir. Logró concluir el examen digital en 47 minutos. Dijo que el examen presencial le pareció más fácil que el que hizo en línea, en el que se llevó hora y media.

[Publicidad]

Consideró que el que aplicaron este miércoles estuvo bien, mejor, más transparente; sin embargo, comentó que es una injusticia que los hayan hecho presentar una segunda prueba.

“Pensé que iba a tardar más, pero equis”, comentó Daniel, originario de Michoacán, entre periodistas que lo seguían tras ser el primero en completar el examen.

Reconoció que esta vez sintió más presión por la presencia de los supervisores en el salón.

[Publicidad]

Rosa Bravo Rivera se presentó con su padre, un hombre de campo, con la determinación de demostrar que aprobará sus conocimientos y demostrar su capacidad, “y que vean que somos más las personas honestas”.

Expresó que aunque le costó doble esfuerzo y gastos buscar su ingreso a la carrera de Ingeniería en Computación, vale la pena que entren los que saben, y que “no son tramposos”.

Silvia Guerrero acompañó a su hijo Emilio Serna desde la ciudad de Querétaro, quien pretende entrar a la carrera de Ciencias de la Tierra, en la ENES de Juriquilla.

[Publicidad]

El viaje le implicó gastos y solicitar permiso en su trabajo para estar cerca de su único hijo, de 19 años de edad, quien tiene meses de preparación y aprobó el examen en línea. “Es frustrante que por algunos que hicieron trampa otros tengan que pagar”.

Este jueves se llevará a cabo el segundo día de exámenes, en tres horarios. Los estudiantes que asistieron ayer son de Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, pero para este jueves también se esperan de Zacatecas, San Luis Potosí y Colima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.