Octavio Jorge Cortés, fue detenido por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, el pasado 29 de junio en el Park Life Paradox.

Fue localizado y detenido en San Diego, California, tras escapar de México. La detención es resultado del trabajo de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al intercambio de información con autoridades estadounidenses.

El caso fue presentado primero en el programa Por la Mañana de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

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Octavio Jorge “N”, señalado por su probable participación en el delito de feminicidio. Foto: Especial

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cd/ ml