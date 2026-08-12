[Publicidad]
Octavio Jorge Cortés, fue detenido por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, el pasado 29 de junio en el Park Life Paradox.
Fue localizado y detenido en San Diego, California, tras escapar de México. La detención es resultado del trabajo de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al intercambio de información con autoridades estadounidenses.
El caso fue presentado primero en el programa Por la Mañana de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.
Lee también Fiscalía CDMX busca al agresor de recepcionista de hotel en Santa Fe; "estamos trabajando en la detención"
Más información en breve...
cd/ ml
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Toluca derrota con autoridad al FC Dallas y clasifica a los cuartos de final de la Leagues Cup
Cultura
Taibo II reconoce que está en una campaña de "reinformación" contra los "medios pinches"
Metrópoli
Cae en EU Octavio Cortés; es acusado de golpear a recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe
Nación
Violencia sexual contra menores permanece oculta por amenazas, advierte CNDH; pide fortalecer prevención
Al día
Se dispara un rifle en jornada de desarme por la paz en Tzintzuntzan, Michoacán, hay cuatro heridos
Al día
Reparan tubería del Cutzamala con tecnología alemana en Ecatepec, garantizan abasto de agua
Al día
Dos socavones se abren casi al mismo tiempo y se tragan dos camiones a solo 30 metros en Iztacalco
Espectáculos
¡Se viene la placa! LCDLFMX4 enfrenta nueva noche de nominaciones ¿A qué hora es y por dónde verla?