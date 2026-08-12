En lo que el propio Paco Ignacio Taibo II define como una campaña de “reinformación” contra lo manifestado en el reportaje “En extinción, librerías de Educal”, que publicó esta casa editorial el 3 de agosto, con respecto a la absorción que ha hecho el Fondo de Cultura Económica de sedes de la cadena de librerías Educal, el funcionario arremetió contra EL UNIVERSAL y señaló:

“Tuve que usar palabras rudas amparándome en el diccionario del español que se habla en México y dije: ‘oigan, jóvenes, esto obedece a un tipo de medios pinches, y use la palabra pinche amparándome en la definición, que me encanta”.

Hoy, en entrevista con Julio Astillero, el director del Fondo de Cultura Económica leyó: “'Pinche es una palabra que sirve para dar fuerza o enojo a una situación cotidiana, sin que necesariamente sea un insulto directo', Y además, se usa 'para describir a algo o a alguien de baja calidad, mezquino, molesto o sin valor’”.

Lee también Taibo denuncia campaña de "colectivos del sector gay analfabeta" en su contra

El funcionario agregó: “yo sé que tengo la lengua larga a veces y que peco de decir lo que pienso y no de pensar lo que digo, pero en este caso era justificadísimo”.

Astillero, le dijo que el uso más común es el pinche como ayudante en oficios de cocina y preguntó “¿Qué tanto esa prensa oficia como pinche de la cocina de derechas y ultraderecha que desean regresar al poder?, ¿Qué tanto es el servicio auxiliar que prestan?

[Publicidad]

Taibo II le agradeció la “reinterpretación”, y señaló que la acción “es menor”, pero lo obliga a una campaña de reinformación, “tampoco era trascendente porque los hechos van a demostrar en el curso de los próximos meses que las librerías subsisten, que los librobuses, las librerías hasta van a crecer. De 100 librerías que tenemos, vamos a llegar a 103”.

Dijo que abrirán en Reynosa, en Córdoba, “en lugares de donde no tenemos librería, en un museo en la Ciudad de México, en Ecatepec... Y al mismo tiempo va a mejorar la calidad de estas librerías”.

Como parte de su campaña de reinformación que ha hecho en medios oficiales, la noche del martes en el programa “Leer: una hora inesperada”, que se transmite por Canal 14, Taibo II también dijo que “aprovechaba el programa” para señalar que el FCE ha sido receptor de “una oleada de pensamiento crítico pinche”, adjetivo que usa para referirse a “la pobreza” y “debilidad de pensamiento”.

[Publicidad]

Dijo: “Aplicamos con singular rigor este término a la prensa conservadora de la Ciudad de México a una ofensiva medio rara en la que se nos calificaba, por un lado, de destructores”, dijo el funcionario público. “No sólo no van a desaparecer, va a haber más. Al final de este año van a ser librerías que salen del agujero que Educal había creado, en términos de crisis permanente”.

Lee también “Vil y pinche calumniador”, dice Taibo II contra trabajador del FCE que denunció homofobia en su gestión