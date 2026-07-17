Culiacán, Sin.- El empresario, Jorge Octavio Cortez Jiménez, sobre el que pesa una acusación de agresión física contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en la ciudad de México, cuenta en Sinaloa con 18 denuncias por fraudes inmobiliarios en Mazatlán, de los cuales tres ya fueron judicializados.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, externó que las denuncias contra la empresa inmobiliaria de esta persona datan de los años 2025 y 2026, de las cuales se tienen 18 acreditadas, en tres de ellas se está en la espera que se fije la celebración de la audiencia inicial para la formulación de la imputación.

Sánchez Kondo, quien asistió al evento oficial en Mazatlán del inicio del Operativo Vacacional de Verano, indicó que sobre el resto de las denuncias se continúan integrando las carpetas de investigación por el delito de fraude.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, externó que las denuncias contra la empresa inmobiliaria de esta persona datan de los años 2025 y 2026. Foto: Especial

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Precisó que las denuncias están enfocadas por los demandantes contra los miembros de un grupo inmobiliario de Mazatlán, por incumplimiento en contratos, por lo que la autoridad judicial tiene quince carpetas en integración.

Cabe recordar que el empresario Jorge Octavio, es investigado por las autoridades judiciales de la Ciudad de México, por haber golpeado e insultado a una recepcionista de un hotel, cuyo episodio quedó grabado en las cámaras de video vigilancia.

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Cortez Jiménez enfrenta en la ciudad de Mazatlán, denuncias de incumplimiento de contratos de adjudicación de departamentos y residencias proyectas en varios costos, muchas de ellas ya liquidados por inversionistas, locales, nacionales y extranjeros.

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Desde el año 2020, el grupo Universal Inmobiliario y de Industria que sacó en preventa departamentos del proyecto, denominado “Citadel”, enfrentó las primeras quejas y reclamaciones de clientes que otorgaron enganches o liquidaciones anticipadas por el incumplimiento de las construcciones y adjudicaciones inmobiliarias.

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La misma empresa, en la que aparece como responsable, Jorge Octavio, junto con otros tres socios, adquirió el terreno del predio Torres Triana, con un valor de 21 millones 120 mil pesos, en este presentó un proyecto de construcción de departamentos.

Este, con una serie de créditos y pagos de anticipos como enganche de 77 clientes, residentes de Mazatlán, inició la construcción sin cumplir con los plazos de terminación de las edificaciones, por lo que, en el mes de abril del 2025, los clientes salieron a manifestarse y algunos presentaron denuncias por abuso y fraude inmobiliario.

vr/cr