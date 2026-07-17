Por presuntamente vender de manera indebida productos de la marca Comex, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró mil 46 piezas, por un valor de 293 mil 762 pesos.

Los botes de pintura de vinílica, esmaltes y latas de aerosol aseguradas por el IMPI traían la marca “Comex” y “Comex Diseño” y se vendían en un negocio que no tenía la autorización para comercializar la marca.

En una primera visita de inspección el personal del IMPI aseguró 272 piezas con un valor estimado de 59 mil 941 pesos. En la segunda visita aseguraron 774 piezas adicionales con un valor de 233 mil 821 pesos.

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La totalidad de la mercancía asegurada permanecerá bajo resguardo en tanto se determina su situación jurídica.

Dichos productos se encontraron en Mérida, Yucatán, a donde acudió personal del IMPI a realizar el operativo como parte de la estrategia de vigilancia para la protección de los derechos de propiedad industrial.

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El director general del IMPI, Vidal Llerenas, informó que la Oficina Regional Sureste llevó a cabo la inspección los días 7 y 8 de julio pasados.

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En dicha acción “se aplicaron medidas de aseguramiento de manera precautoria respecto de mercancía consistente en pinturas, esmaltes y aerosoles, detectada en un establecimiento comercial, por el presunto uso indebido de marcas registradas”.

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Estos procedimientos se derivaron a partir de que la comercialización de los productos identificados con dichas marcas se realizaba de manera presuntiva sin que el establecimiento contara con autorización o licencia por parte del titular de los derechos, lo que constituye una posible infracción a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En el comunicado, Llerenas aseguró que la Secretaría de Economía y el IMPI “reafirman su compromiso con la protección de los derechos de propiedad industrial, la legalidad en las actividades comerciales y la salvaguarda de los intereses de las empresas y las personas consumidoras en México”.

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