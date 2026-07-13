México logró ser parte de la lista de los 26 países en los que se podrán realizar búsquedas internacionales y el examen preliminar internacional de las solicitudes de patente, dijo el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas.

De esos países son cuatro los de habla hispana, España, Chile y Brasil, además de México, lo que fortalece el uso de este idioma en la protección de las invenciones.

Desde Ginebra, Suiza, el funcionario dijo a EL UNIVERSAL que esta distinción se la dieron a México porque logró cumplir con las certificaciones, estándares técnicos, operativos y de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Así que para poder atender las solicitudes de búsqueda y de examen preliminar, recordó que el IMPI está en el proceso de contratación de 500 personas que se sumarán a la plantilla laboral actual del Instituto, a las cuales se les dará capacitación en el área de tecnología y de propiedad intelectual.

Dijo que con ese aumento de personal “necesariamente se tendrán que reducir tiempos y mejorar la calidad de lo que hacemos y responde al reconocimiento que da la OMPI, que es resultado de un trabajo del IMPI de muchos años y de fortalecer el trabajo de protección de propiedad intelectual”.

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Gracias a todo ello “cualquier país podrá utilizar a México como una oficina de examen y de búsqueda”, es decir, se puede pedir al IMPI que busque si ya se entregó una patente y “lo más importante, es que se podrá hacer el examen preliminar de una patente que cuenta para el resto de las agencias del mundo que cuentan con esta certificación”.

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Con las certificaciones y procesos consolidados que tiene el IMPI se dará solidez a los exámenes preliminares de patente, añadió.

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Llerenas dijo que actualmente está en Ginebra participando en las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en donde la Asamblea de la Unión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) aprobó por consenso el nombramiento del IMPI.

A través de esta decisión “el Instituto reafirma su contribución al fortalecimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, promoviendo servicios de alta calidad que favorezcan la innovación, la protección de las invenciones y el desarrollo tecnológico en México, la región y el mundo”.

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